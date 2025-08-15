Profeco alerta por fallas en Nissan Magnite 2025, ¿cómo saber si tu auto está en la lista de afectados?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Nissan emitieron una alerta por posibles fallas en el modelo Nissan Magnite 2025, que abarca 21 mil 194 vehículos en México. Las fallas estarían relacionadas con la capacidad de frenado y un sobrecalentamiento en los faros que podría dejarlos sin funcionar.

La primera alerta quedó registrada bajo el Llamado a revisión 101/2025 con 15 mil 047 unidades involucradas, en la que se avisó que la tubería ABS podría entrar en contacto con el protector térmico del turbo por una holgura incorrecta entre ellos, causando daños por abrasión en la superficie de la tubería ABS, perforación del tubo, fuga de líquido de frenos y reducción en la capacidad del frenado del vehículo.

Esta falla en el auto podría causar un mal funcionamiento, un accidente o colisión, por lo que los expertos de Nissan sugieren acudir a revisión para inspeccionar la tubería ABS y ajustar la holgura entre ella y el protector térmico, en caso de detectar una separación menor a 20 mm.

Varios autos del Nissan Magnite 2025 presentan fallas relacionadas con el sistema de frenado y faros. [Nissan]

La segunda alerta quedó registrada como Llamado a revisión 100/2025 en la que se alertó que en la versión Magnite Advance 2025, al activar las luces altas se puede generar una sobre corriente en el conector de los faros, provocando un sobrecalentamiento y al usarlos de forma prolongada se derretiría el conector y los faros dejarían de funcionar.

Por lo que Nissan reconfigurará el módulo IPDM y se cambiará el conector de ambos faros.

¿Cómo saber si mi Nissan Magnite 2025 es uno de los autos dañados?

De acuerdo con la alerta, Nissan se pondrá en contacto con los consumidores para llamarlos a revisión, ya sea por llamada telefónica, correo electrónico o mensaje de texto.

También se dará a conocer el llamado a revisión en https://www.nissan.com.mx/duenos-nissan/respaldo-nissan/llamados-a-revision.html donde podrás Ingresar el número de serie (VIN) para saber si debes presentarte.

Asimismo, indican que cuando algún vehículo involucrado ingrese a cualquier tipo de servicio en alguno de los Distribuidores Autorizados NISSAN, serán pasados a revisión para identificar si necesitan aplicar una contramedida.

Puedes contactar a Nissan vía telefónica al número 800 9 NISSAN (647726) o por correo electrónico a [email protected]

En caso de que tu auto forme parte de los modelos afectados, Nissan realizará los cambios necesarios completamente gratis.

Ambas alertas fueron emitidas en agosto de 2025 y tienen vigencia indefinida.