Profeco alerta por fallas en estos modelos de Volkswagen, ¿cómo revisar si tu auto está en la lista?

Profeco invita a revisión, tras alerta de Volkswagen sobre fallas en más de 6 mil autos, conoce los modelos afectados y cómo saber si el tuyo es uno.

Son 6 modelos de autos Volkswagen los que presentan fallas. [Unsplash]

EL SIGLO DE TORREÓN

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y Volkswagen emitieron un aviso a los dueños de algunos modelos de la marca alemana, debido a que se detectó una falla en más de 6 mil autos. Esta estaría relacionada con un posible defecto en la bolsa de aire Takata.

Según la información registrada en el Llamado a Revisión 21/2025, Volkswagen ha detectado que existe la posibilidad de que, en caso de accidente, y activación de la bolsa de aire del lado del conductor, se pudieran desprender pequeños filamentos de la carcasa del generador de gas; esto provocaría lesiones a los ocupantes del vehículo.

La empresa ha decidido realizar una revisión gratuita a los modelos afectados y en caso de ser necesario, la sustitución del generador de gas

¿Cuáles son los modelos de Volkswagen que presentan fallas, según Profeco?

Los modelos de Volkswagen que presentan fallas son: 


    

  • CROSS FOX STD: 2010, 2011 y 2012
    • 

  • GOL CL AIRE STD: 2011 y 2012
    • 

  • GOL SEDÁN SPORT CV: 2011
    • 

  • GOL SEDÁN CL: 2011
    • 

  • GOL GT STD: 2011 y 2012
    • 

  • SAVEIRO HIGHLINE CABINA EXTENDIDA: 2011 y 2012
    • 


¿Cómo saber si mi auto está en la lista de modelos dañados de Volkswagen?


Si tu auto pertenece a uno de los modelos dañados, puedes verificar si está incluido accediendo a https://www.appsvolkswagen.com.mx/recall/llamado-revision.html


Los autos que tengan fallas técnicas, serán reparados sin costo por Volkswagen. [Unsplash]
Ingresa el número de serie (VIN), generalmente ubicado en la parte interior de la pared frontal, cerca de la puerta o en el escalón de entrada en la primera puerta.


También puedes contactar a Volkswagen vía telefónica al número 800 Servi VW (73784 89) o por correo electrónico a [email protected]; así como con cualquier distribuidor autorizado Volkswagen.


En caso de que tu auto forme parte de los modelos afectados, Volkswagen realizará una revisión de tu vehículo, completamente gratis. Toma en cuenta que la revisión puede ser realizada en cualquier distribuidora autorizada de Volkswagen.

La fecha límite para la revisión es 23 de junio de 2026, pero se invita a realizar la revisión lo antes posible y en caso de requerirlo, la reparación, para evitar riesgos y garantizar la seguridad al conducir.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx