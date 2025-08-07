¿Preservar la escritura manual?

La escritura manual ha sido desplazada significativamente debido al surgimiento de herramientas digitales que permiten eficientar la práctica, tales como la transcripción de audio a texto. Sin embargo, dejarla de lado podría representar el desaprovechamiento de un amplio abanico de beneficios cognitivos.

Sucede que diversos procesos entran en juego al momento de escribir. Marta Ochoa, jefa de Neurología de HM Hospitales en Madrid, refirió que al escribir a mano se activan tres regiones cerebrales: el área motora, cognitiva y visual.

Dicha activación de redes neuronales trae consigo la mejora de la capacidad cognitiva, además de que constituye un aprendizaje esencial en menores debido a que fomenta el desarrollo de la coordinación mano-ojo, motricidad fina, el control motor y el desarrollo de la pinza, que es una habilidad motora que les permite a las y los niños tomar objetos pequeños entre el índice y el pulgar.

En suma, un artículo de la Universidad de San Andrés en Argentina puntualiza que la estimulación de la actividad cerebral al escribir a mano es más en intensa en comparación con la escritura al teclear, lo que ocurre gracias al involucramiento de las áreas cerebrales asociadas con la memoria y la coordinación visomotriz.

Además, la tarea implica de una gran capacidad de atención y, por ende, un nivel más profundo de procesamiento. Como resultado, la práctica mejora la retención y comprensión de la información. Es por ello que en ocasiones resulta más sencillo recordar textos que se escribieron a mano en contraste con los escritos a través de un teclado.

Si bien, los avances tecnológicos inciden directamente en la evolución de la educación, preservar esta práctica permite ejercitar diversas habilidades cerebrales esenciales para el aprendizaje y la vida.

