¿Por qué se pelearon Facundo y Lorena Herrera? | VIDEO

Facundo está causando controversia dentro de La Casa de los Famosos debido a la polémica que tuvo con Aldo de Nigris durante la fiesta del pasado viernes.

Debido a aquel problema, los internautas han comenzado a recordar las controversias en las que el comediante se ha visto envuelto junto con otras celebridades, una muy recordada es la “pelea” que tuvo con Lorena Herrera durante muchos años.

Todo surgió debido a una broma pesada que hizo el comediante sobre la actriz y cantante, la cual hasta el día de hoy sigue notándose molesta por aquello, pero el mismo Facundo ha contado la verdad sobre esa pelea mediática.

¿Qué pasó entre Facundo y Lorena Herrera?

Todo ocurrió en el año 2000, cuando Facundo era conductor de un programa que no lograba despegar en audiencia llamado "Toma Libre". Según él mismo ha contado, la producción le exigía alcanzar al menos seis puntos de rating, pero apenas lograban llegar a dos. En medio de la presión y buscando desesperadamente captar la atención del público, Facundo optó por una estrategia arriesgada: recurrir al escándalo.

Facundo reveló que, en uno de los episodios, invitaron a Lorena Herrera para participar en un sketch con temática nudista. Fue entonces cuando, para sorpresa de todos, la propia Lorena sugirió montar un escándalo.

“¿Por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa, me quieren desnudar y yo me ofendo? Me salgo del foro y hacemos un escándalo”, recordó Facundo.

Y así comenzó el rumor sobre que Lorena era una mujer transexual (persona que nació con sexo asignado masculino, pero se identifica con el género femenino).

¿Quién ideó el escándalo entre Lorena Herrera y Facundo?

Detrás del supuesto conflicto no hubo rivalidades reales, sino una mente astuta: la de Lorena Herrera. Según Facundo, fue ella quien tuvo la idea de fingir una pelea para generar polémica. Con plena conciencia de cómo funciona el medio, supo aprovechar el momento a la perfección.

Durante la grabación del programa se montó la escena acordada, pero Lorena fue más allá. Al encontrarse con Facundo en unas escaleras y notar la presencia de una cámara, improvisó: comenzó a gritarle, lo insultó sin previo aviso y hasta le propinó una cachetada. El show ya estaba en marcha.