'¿Bailas?'; Así comenzó la rivalidad entre Ninel Conde y Niurka Marcos

La enemistad entre ‘El Bombón asesino’ y ‘la vedette’ resurge con fuerza tras la participación de Ninel en el reality

FÁTIMA MARTÍNEZ

La participación de Ninel Conde en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México ha revivido su conflicto con la cubana Niurka Marcos el cual siempre ha sido polémico.

Niurka lleva años lanzando fuertes críticas contra varias celebridades, pero siempre dejó en claro que siente un profundo resentimiento contra la actriz y cantante Ninel Conde.

La relación entre ambas actrices no siempre fue conflictiva; de hecho, al inicio de sus carreras compartieron escenario en varias producciones e incluso llegaron a forjar una estrecha amistad. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a surgir tensiones que, según Niurka, alcanzaron su punto de quiebre cuando Conde presuntamente la vetó de ciertos proyectos.

El show ha vivido varios episodios polémicos, pero lo ocurrido ese día ha sido interpretado como una especie de punto de quiebre 
Niurka y Ninel eran "amigas"


Niurka no solo ha hecho declaraciones sobre el ámbito profesional, sino también sobre momentos personales delicados. En una entrevista anterior, recordó haber estado al lado de Ninel cuando falleció su madre, brindándole apoyo emocional en uno de los momentos más difíciles de su vida. No obstante, según relata, esa cercanía no bastó para que Conde dejara de verla como una enemiga.


Además, la actriz cubana ha señalado supuestas actitudes de inseguridad por parte de Ninel hacia otras mujeres, como Martha Julia, con quien también habría tenido roces durante la puesta en escena de Baño de Mujeres.


Dicha obra, es donde Niurka tendría una participación, pero quedó fuera de ella porque -según asegura- Ninel no quería trabajar con ella y pidió a la producción que la “corrieran”.

El conflicto surgió durante la prueba "Alarmados"

Así inició la rivalidad


De acuerdo con las palabras de la cubana en una entrevista de 2014, Ninel Conde se había encargado de dejar sin “trabajo” a muchas personas, Niurka incluida.




“Ha hecho daño, ha quitado trabajo a gente, a mi me quitó un trabajo”, fueron las palabras de la vedette.




Algunos periodistas de farándula han asegurado que la cubana se refiere a la obra "Baño de Mujeres", donde supuestamente Ninel habría pedido a la producción que dejaran fuera a la vedette cubana.


En la misma entrevista, Niurka añadió que la cantante comenzó a compararla con personas con “clase”, lo que ocasionó que comenzara el rivalidad entre las dos.



               
               


               

               
               

               
               
               
Escrito en: Niurka Marcos Ninel Conde La Casa de los Famosos

               


elsiglo.mx