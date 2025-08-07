Aseguran que hay una 'maldición' de La Casa de los Famosos México

Usuarios en redes sociales han comenzado a difundir una teoría inquietante sobre el reality show La Casa de los Famosos México y la supuesta “maldición” del 6 de agosto.

La especulación se centra en una posible conexión entre el número 666 y ciertos eventos ocurridos en el programa, especialmente el 6 de agosto de 2024. Esta fecha ha sido señalada por internautas, particularmente en X, como el momento más tenso de la temporada, cuando una broma relacionada con el colchón del participante Sian Chiong desencadenó un enfrentamiento inesperado.

El conflicto surgió durante la prueba “Alarmados”

Según estas teorías virales, el show ha vivido varios episodios polémicos, pero lo ocurrido ese día ha sido interpretado como una especie de punto de quiebre. La idea ha ganado fuerza en redes, donde muchos usuarios creen que no fue una simple coincidencia.

La maldición del “666” La Casa de los Famosos México

Uno de los momentos más tensos del reality ocurrió cuando Adrián Marcelo confrontó directamente a Briggitte Bozzo y Gala Montes. Su actitud provocó una reacción en cadena dentro de la casa: figuras como Arath de la Torre, Mario Bezares, Sabine Moussier, Mariana Echeverría y Ricardo Peralta también se vieron involucradas, que ocurrió el 6 de agosto de 2024,

Este episodio marcó un antes y un después en la convivencia del programa, ya que la tensión no disminuyó con el paso de los días.

Ayer, 6 de agosto de 2025, un nuevo conflicto encendió las redes. Esta vez, Ninel Conde y Alexis Ayala protagonizaron una fuerte discusión. La cantante, conocida como el “Bombón asesino”, acusó al actor de “violentar” a su compañera Elaine Haro tras decirle de forma brusca “quítate” durante una dinámica semanal.

El altercado escaló rápidamente cuando Ninel Conde relacionó el comportamiento de Ayala con violencia de género, recordando su personaje de Alma Rey en Rebelde al mostrarse firme ante la situación.

Sin embargo, Alexis Ayala defendió su postura y pidió que no se sacaran sus palabras de contexto. El debate se trasladó a las redes sociales, donde Ninel fue duramente criticada por algunos usuarios, quienes incluso la llamaron “falsa feminista”.

Usuarios reaccionan a la “maldición”

“Los días 6 de agosto están malditos en esa casa”, fue lo que compartió la cuenta de X de La comadrita (@lacomadritaof).