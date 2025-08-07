Mariana Botas confiesa a Facundo que sufrió violencia | VIDEO

Durante una conversación íntima en La Casa de los Famosos México 3, Mariana Botas abrió su corazón y compartió una experiencia personal marcada por la violencia y el abuso.

En una charla que rápidamente tomó un tono serio y reflexivo, la actriz relató a Facundo episodios de maltrato físico y emocional que vivió a lo largo de una relación que duró más de ocho años.

Mariana Botas enfrentó violencia durante noviazgo

Todo comenzó a los tres meses de noviazgo, durante su cumpleaños, cuando fueron a un antro a celebrar. “Se me acercó un amigo a saludarme y él se puso super agresivo, le dio un puñetazo…, era mi amigo y socio del lugar”, contó Mariana.

Sorprendido, Facundo comentó con sarcasmo: “¿Tres meses tenían cuando te hizo esa escena? No, pues nada más lo aguantaste 7 años y 9 meses más”.

Pero eso solo fue el inicio. Mariana compartió que, en otro cumpleaños suyo, tres años después, descubrió mensajes de infidelidad en el celular de su pareja. Al enfrentarlo, él reaccionó violentamente.

“Me aventó al piso, me dijo que estaba harto, que yo estaba loca. No me hizo más porque su primo lo calmó”, relató. A pesar del temor y la agresión, Mariana continuó la relación por cinco años más.

Luego recordó otro momento doloroso en Año Nuevo, cuando él decidió irse solo a la cena con su familia tras otra pelea, llevándose incluso la comida que ella había preparado.

Facundo cuestiona a Mariana

El momento más fuerte llegó cuando Mariana organizó una fiesta sorpresa para él en Acapulco. Ahí, vio conversaciones en su celular donde él afirmaba estar soltero. Al confrontarlo, volvió a empujarla. “Ese día casi me caigo por las escaleras. Me dijo que yo era la culpable, que yo sacaba lo peor de él y que ya no me aguantaba”, confesó.