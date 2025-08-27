¿Por qué los perros no se deben de bañar con champú para humanos?

Si tienes perros como mascotas, seguramente alguna vez se te ha cruzado la idea de bañarlos utilizando el champú que usas para lavarte el cabello o, también, el jabón que se usa para las manos. Sin embargo, esto es un gran error.

Especialistas en cuidado animal y zoología, recomiendan a toda costa evitar lo anterior, pues, aunque es una práctica común, 'barata' y que en primera instancia parezca no causar mayores daños, lo cierto es que a la larga es bastante perjudicial para los perros.

Y es que los químicos que poseen la mayoría de los champús para humanos, pueden dañar considerablemente el pH de la piel de los canes, eliminando el manto ácido que los protege de bacterias y parásitos, además de provocar irritación, sequedad, picazón y, en algunos casos, hasta infecciones.

Hay que recordar que la mayoría de los champús para humanos contienen colorantes, perfumes y otros aditivos que no son recomendables para usarse en la piel de los perros.

Es necesario hacer énfasis en que el pH de los perros es muy diferente al de los humanos, pues la piel de los canes es ligeramente alcalina, contando con un pH de entre 7.0 y 8.0, mientras que la de las personas se encuentra entre el 5.5 y el 6.5.

Los champús para humanos están elaborados tomando lo anterior en cuenta, por lo que su uso debe ser exclusivo para la piel humana.

A continuación te vamos a explicar a detalle los daños que puede provocar el champú para humanos en los perros.

Deterioro del manto ácido

El manto ácido que posen los perros en su piel actúa como una barrera protectora que, de manera natural, evita que bacterias y parásitos provoquen daños a la salud del can.

Eliminar el manto ácido de la piel de los perros puede ocasionar que sea más vulnerable a irritaciones, hongos, bacterias y otros patógenos.

Alteración de olores

La eliminación del manto ácido en la piel de los perros también puede alterar su olor natural y generar aromas desagradables, mismos que incitan a bañarlos con más frecuencia, incluso cuando esto es un grave error, pues dañará aún más su piel.

Sequedad e irritación

La piel de los perros queda expuesta a sequedad e irritaciones cuando se elimina el aceite natural de su piel, es decir, el manto ácido.

¿Con qué bañar a los perros?

Se recomienda utilizar un champú especializado y certificado para la higiene de los perros, asegurándose que contenga los ingredientes adecuados que no dañen su piel y salud.

Ante cualquier duda sobre la salud e higiene de los perros, se recomienda acercarse con un especialista.