Estilo de vida

Psicología

¿Qué significa que un perro te lama la cara, según la psicología?

Las lamidas de los perros pueden decir muchas cosas en la psicología canina

Perro lame la cara de su dueña (ESPECIAL)

Perro lame la cara de su dueña (ESPECIAL)

ELENA GONZÁLEZ

No por nada se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pues la fidelidad y el amor que entregan estos seres de cuatro patas, puede llegar a ser infinito e inagotable. 

A lo largo de los años, los canes se han vuelto compañeros casi indispensables del ser humano, cumpliendo funciones que van mucho más allá de 'cuidar la casa', pues estos seres peludos de cuatro patas pueden llegar a ser excelentes aliados en la salud mental y emocional de las personas. 

Por supuesto, los perros demuestran sus necesidades y afecto a través de gestos específicos y muy diferentes a los del ser humano, por lo que en algunas ocasiones su comportamiento suele confundir y desconcertar a sus dueños, si no saben cómo interpretarlos.

¿Qué dice la psicología de las personas que no les gustan los animales?

TAMBIÉN LEE ¿Qué dice la psicología de las personas que no les gustan los animales?

En muchas ocasiones suelen ser juzgadas severamente por su rechazo a los animales 
Uno de dichos comportamientos es que los perros laman la cara o, en general, cualquier parte del cuerpo de una persona, pudiendo ser las manos, los brazos, las piernas o los pies. 


Comúnmente esto se interpreta como 'un beso' o un gesto de cariño por parte del can; sin embargo, la psicología tiene mucho más que explicar sobre dicho comportamiento. 


Expertos en psicología canina destacan este gesto como una señal de afecto que sirve para fortalecer el vínculo con sus dueños, siendo un acto similar a lo que hacen los humanos cuando abrazan y besan a otros. 


Respeto y fidelidad


Sin embargo, dentro de la jerarquía social canina, también se interpreta que los perros lamen a sus dueños para reforzar los lazos sociales y la permanencia en la manada. 


Otra motivación para que un perro lama a las personas, sobre todo a sus dueños y con quien pasa mayor tiempo, es la sumisión, la búsqueda de protección y muchas veces, también una señal de respeto, sobre todo si lo hace con quien él considera su líder. 


Curiosidad y juego


Pero, también hay otros motivos más sencillos por los que el perro puede lamer a los humanos, ya que en algunas ocasiones se encuentran en búsqueda de atención, porque están aburridos y quieren jugar. 

¿Por qué los perros le ladran a algunas personas y a otras no?, esto explica un experto 
TAMBIÉN LEE ¿Por qué los perros le ladran a algunas personas y a otras no?, esto explica un experto 
Un experto revela por qué tu perro reacciona diferente ante ciertas personas y qué se esconde detrás de sus ladridos.

Las lamidas también se manifiestan cuando el perro está curioso e intenta interpretar algo que puedas tener en la piel como sudor, el olor de alguna fragancia o hasta comida.


Afecto 


Los perros también son bastante sensibles, llegando a ser capaces de 'entender' el estado de ánimo de sus dueños; por ejemplo, si el can nota que alguien está triste, podría acercarse a él y lamerlo para tratar de consolarlo.  


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Estilo de vida

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: psicología perros psicología canina lamer perro

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Estilo de vida
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Perro lame la cara de su dueña (ESPECIAL)


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406949

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx