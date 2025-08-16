¿Qué significa que un perro te lama la cara, según la psicología?

No por nada se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, pues la fidelidad y el amor que entregan estos seres de cuatro patas, puede llegar a ser infinito e inagotable.

A lo largo de los años, los canes se han vuelto compañeros casi indispensables del ser humano, cumpliendo funciones que van mucho más allá de 'cuidar la casa', pues estos seres peludos de cuatro patas pueden llegar a ser excelentes aliados en la salud mental y emocional de las personas.

Por supuesto, los perros demuestran sus necesidades y afecto a través de gestos específicos y muy diferentes a los del ser humano, por lo que en algunas ocasiones su comportamiento suele confundir y desconcertar a sus dueños, si no saben cómo interpretarlos.

Uno de dichos comportamientos es que los perros laman la cara o, en general, cualquier parte del cuerpo de una persona, pudiendo ser las manos, los brazos, las piernas o los pies.

Comúnmente esto se interpreta como 'un beso' o un gesto de cariño por parte del can; sin embargo, la psicología tiene mucho más que explicar sobre dicho comportamiento.

Expertos en psicología canina destacan este gesto como una señal de afecto que sirve para fortalecer el vínculo con sus dueños, siendo un acto similar a lo que hacen los humanos cuando abrazan y besan a otros.

Respeto y fidelidad

Sin embargo, dentro de la jerarquía social canina, t ambién se interpreta que los perros lamen a sus dueños para reforzar los lazos sociales y la permanencia en la manada.

Otra motivación para que un perro lama a las personas, sobre todo a sus dueños y con quien pasa mayor tiempo, es la sumisión, la búsqueda de protección y muchas veces, también una señal de respeto, sobre todo si lo hace con quien él considera su líder.

Curiosidad y juego

Pero, también hay otros motivos más sencillos por los que el perro puede lamer a los humanos, ya que en algunas ocasiones se encuentran en búsqueda de atención, porque están aburridos y quieren jugar.

Las lamidas también se manifiestan cuando el perro está curioso e intenta interpretar algo que puedas tener en la piel como sudor, el olor de alguna fragancia o hasta comida.

