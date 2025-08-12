Espectáculos Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez Columnas Series

¿Por qué la quinta parte de Shrek será atrasada hasta 2027?

El reciente anuncio de una quinta entrega ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos

FÁTIMA MARTÍNEZ

La saga de Shrek se ha consolidado como una de las franquicias animadas más icónicas y queridas a nivel mundial desde el estreno de su primera película en 2001.

Gracias a su particular mezcla de humor irreverente, personajes entrañables y mensajes profundos envueltos en comedia, ha logrado conectar con audiencias de todas las edades y generaciones.

Por eso, el reciente anuncio de una quinta entrega ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos. Muchos esperan con ansias el regreso del ogro más famoso del cine, junto a sus inseparables amigos, para disfrutar nuevas aventuras llenas de risas, nostalgia y magia en el pantano.

Críticas por el diseño de Shrek 5


La producción de DreamWorks Animation no tardó en convertirse en el centro de la conversación en redes sociales tras presentar el rediseño de los personajes clásicos de Shrek.


Aunque la expectativa por la nueva entrega era alta, una parte considerable del público expresó su descontento, señalando que las nuevas propuestas visuales no lograron capturar la esencia que enamoró a los fanáticos desde 2001.


Las críticas, que fueron ganando fuerza, encendieron un debate digital que incluso llevó a especular sobre posibles ajustes en el aspecto visual de los personajes antes del estreno oficial.

Dreamworks anuncia retraso de la película


Las causas del aplazamiento no estarían vinculadas a posibles cambios en la animación ni al rediseño de los personajes. Hasta el momento, DreamWorks Animation no ha emitido un comunicado oficial que explique los motivos detrás de la modificación en el calendario de estreno. Sin embargo, algunos medios especializados en la industria del entretenimiento han sugerido que la decisión responde a una estrategia comercial.


En la fecha originalmente prevista para el lanzamiento de Shrek 5, también llegarían a cartelera superproducciones como Avengers: Doomsday, Dune: Part 3 y La Era de Hielo 6, lo que generaría una fuerte competencia por la atención del público.


Según analistas del sector, este panorama podría dificultar que la icónica franquicia de DreamWorks alcance el impacto esperado en taquilla, especialmente en un momento donde la nostalgia se ha convertido en una herramienta clave para atraer audiencias, ahora está previsto que su estreno sea el 30 de junio de 2027.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx