Espectáculos Películas COLUMNAS La Casa de los Famosos México La Casa de los Famosos 2025 Chespirito

Películas

¿'La hora de la desaparición' se basa en hechos reales? Lo que se sabe

La cinta se enfoca más en las secuelas emocionales y psicológicas del evento que en la desaparición misma

¿'La hora de la desaparición' se basa en hechos reales? Lo que se sabe

¿'La hora de la desaparición' se basa en hechos reales? Lo que se sabe

FÁTIMA MARTÍNEZ

La hora de la desaparición (título original: Weapons), la nueva película de horror psicológico y suspenso sobrenatural dirigida por Zach Cregger, está generando gran expectativa por su inquietante premisa.

La historia se desarrolla en Maybrook, un tranquilo pueblo ficticio donde, una madrugada a las 2:17, diecisiete niños desaparecen al mismo tiempo. Las cámaras de seguridad los muestran saliendo de sus casas con los brazos abiertos, corriendo con una expresión vacía, como si respondieran a una fuerza invisible. No hay señales de violencia ni pistas sobre su paradero. Simplemente se desvanecen en la noche, dejando a sus familias sumidas en la desesperación.

El terror llega a los cines de La Laguna con La hora de la desaparición

VER MÁS El terror llega a los cines de La Laguna con La hora de la desaparición

Weapons debutó con el 100 % de aprobación en Rotten Tomatoes

Lo más perturbador para los padres es el silencio absoluto que quedó atrás: ningún objeto olvidado, ninguna nota de despedida, ninguna explicación. Sólo la pregunta sin respuesta de por qué ocurrió y qué podría estar detrás de un evento tan inexplicable. Las autoridades, incapaces de ofrecer respuestas, se enfrentan a un pueblo que comienza a perder la cordura.

La película más vista del mundo


Protagonizada por Julia Garner y Josh Brolin, la cinta se enfoca más en las secuelas emocionales y psicológicas del evento que en la desaparición misma. Entre los personajes centrales está un padre que, ante la inacción de las autoridades, emprende su propia búsqueda, enfrentando no solo la oscuridad del caso, sino también fuerzas que podrían no ser de este mundo.


Una maestra, interpretada por Justine Gandy, es señalada como posible responsable, convirtiéndose en el blanco de una comunidad al borde del colapso. Mientras tanto, comienzan a manifestarse fenómenos cada vez más inquietantes, señales que apuntan a un mal antiguo, oculto bajo la superficie del pueblo.


Actualmente, es la película más comentada y tuvo un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes.

'No tengo ningún deseo de verla', dice Quentin Tarantino sobre esta popular película
VER MÁS 'No tengo ningún deseo de verla', dice Quentin Tarantino sobre esta popular película
 Esta es la razón detrás del rechazo de Tarantino

¿Está basada en hechos reales?


Aunque La hora de la desaparición es una obra de ficción, su atmósfera se alimenta de una mezcla inquietante de leyendas urbanas, tragedias reales y miedos profundamente humanos. La película evoca ese tipo de horror que no necesita mostrar monstruos para estremecer, y lo hace al apoyarse en referentes culturales que resuenan con fuerza en el imaginario colectivo.


Entre sus influencias más evidentes destaca la leyenda del Flautista de Hamelín, el relato alemán en el que un hombre, tras ser traicionado por los habitantes de un pueblo, utiliza su música para llevarse primero a las ratas… y luego a sus hijos. En La hora de la desaparición, los niños de Maybrook parecen responder a un llamado invisible, moviéndose en trance, guiados por una fuerza que no entienden pero que no pueden resistir.


El director Zach Cregger reveló en una entrevista con Entertainment Weekly que la película nació de una pérdida personal. Escribir esta historia, confesó, fue su manera de lidiar con el dolor.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Espectáculos

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Weapons La hora de la desaparición

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Espectáculos
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿'La hora de la desaparición' se basa en hechos reales? Lo que se sabe


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405043

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx