'No tengo ningún deseo de verla', dice Quentin Tarantino sobre esta popular película

El cineasta Quentin Tarantino, conocido por su filmografía icónica y su profundo conocimiento de la historia del cine, ha revelado que se niega rotundamente a ver esta película y estos son sus motivos.

¿Por qué Tarantino nunca vería esta película?

Quentin Tarantino reveló en entrevista su peculiar relación con la aclamada trilogía de Toy Story.

En un vídeo que circula en redes sociales, el director expresó su admiración por la saga, calificando a Toy Story 3 como una película "simplemente magnífica" y "una de las mejores que he visto".

“En el caso de Toy Story, la tercera es simplemente magnífica. Es una de las mejores películas que he visto, y si has visto las otras dos, es simplemente devastadora”, expresa.

Sin embargo, su entusiasmo se detiene abruptamente al hablar de la cuarta entrega. Tarantino confesó que no tiene "ningún deseo de verla" y explicó su razonamiento de manera contundente.

"Literalmente terminaste la historia de la forma más perfecta posible, así que no, no me importa si es buena, ya he terminado. He terminado. Puede que sea buena, pero yo he terminado".

El director, al igual que muchos fanáticos de la trilogía original de Toy Story, han criticado en redes sociales la cuarta entrega de esta franquicia, al considerar que el final de la tercera es perfecto e insuperable.

Sin embargo, Toy Story 4 recaudó en taquilla a nivel mundial mil 73 millones 841 mil 394 dólares. Por lo que Disney Pixar anunció una quinta entrega de Toy Story, misma que llegará a los cines en 2026.

¿De qué tratará Toy Story 5?

El director creativo de Pixar, Pete Docter, confirmó en el Festival de Cine de Animación de Annecy 2025 que Toy Story 5 ya está en desarrollo, de acuerdo con información de The Hollywood Reporter.

La quinta entrega, dirigida por Andrew Stanton y McKenna Harris y producida por Jessica Choi, tiene previsto su estreno para el 19 de junio de 2026, y marcará el regreso de las voces originales de la franquicia en inglés, como Tom Hanks, Tim Allen y Joan Cusack.

Según lo revelado por Docter, la nueva película explorará los desafíos que enfrentan los juguetes en un mundo cada vez más digital. La trama fusionará el mundo de los juguetes con la tecnología, ya que el equipo de Woody y Buzz deberá enfrentarse al nuevo juguete favorito de su dueña, Bonnie Anderson: una tableta tecnológica llamada Lillypad.

La película buscará reflexionar sobre la nueva generación de niños, más inclinados a las pantallas que a los juguetes tradicionales. ¿Crees que debería continuar esta popular franquicia?

