Es 'viernes de locos'

Con muy buenas críticas, la película llegó a los cines de la Comarca

Emblemática. La historia de una madre e hija que intercambian cuerpos y se ven obligadas a enfrentarse a la vida de la otra, se convirtió en un ícono de la cultura pop.

Emblemática. La historia de una madre e hija que intercambian cuerpos y se ven obligadas a enfrentarse a la vida de la otra, se convirtió en un ícono de la cultura pop.

Es viernes, pero ahora sí que desde ayer la locura ya se expandió en las salas de la Comarca Lagunera.

Desde ayer, se estrenó en las salas de cine, Otro viernes de locos, la secuela de Un viernes de locos que causó furor en 2003.

Y todo indica que esta nueva película será también un suceso, ya que las críticas están a su favor y los fans que ya la vieron les encantó.

"Reí como nunca, está increíble la película. La recomiendo", dijo a este diario un fan lagunero llamado Juan Arredondo, quien la vio la tarde de este jueves.

Por su parte, Pete Hammond de  Deadline dijo que, "Es realmente una epopeya generacional, pero lo que funcionó una vez, dos veces, tres veces (y puede que cuatro) sigue funcionando, proporcionando risas, un montón de 'slapstick' y emoción genuina"


La historia de una madre e hija que intercambian cuerpos y se ven obligadas a enfrentarse a la vida de la otra, se convirtió en un ícono de la cultura pop, trascendiendo generaciones y estableciéndose como un clásico de los 2000.


Para los fans de Freaky Friday que con ansias desearon por más de dos décadas una nueva producción, la espera terminó.


Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis encabezan el elenco una vez más de esta propuesta en sus personajes de "Anna" y "Tess", respectivamente.


Ellas estuvieron en la Ciudad de México hace unos días promoviendo la película con gran éxito. Visitaron programas como Hoy.


"Hicimos esta nueva película para la audiencia, para los fans que amaron la primera. Es muy difícil poder traer algo así a toda esta gente", comentó Curtis en su visita a la capital del país.


Aparte de Lohan y Jamie, Mark Harmon, Chad Michael Murray. Stephen Tobolowsky y Christina Vidal, entre otros actores del elenco original, están de vuelta.


Esta nueva entrega no solo alude a la nostalgia, sino que revive la historia con nuevos -y antiguos- personajes en una trama intergeneracional que sin duda alguna promete diversión y caos.


La secuela de Un Viernes de locos llega en un momento en el que "La casa del ratón" está trayendo de vuelta a las salas de cine éxitos como Lilo y Stitch (2025), que redefinieron el estilo del estudio más clásico y tradicional por uno mucho más gamberro y adulto, pero con un enfoque todavía apto para todos los públicos.


En esta nueva película, "Anna" (Lohan) ya ha sido madre y ha transmitido la maldición familiar a sus hijas, que ahora se intercambiarán los cuerpos no solo con su madre, sino también con su abuela "Tess" (Lee Curtis).


"Estábamos muy emocionadas de hacer la película cuando nos llegó. Para hacer la tercera habrá que esperar muchos años para que sean mayores", bromeó Curtis.


En una época en la que nunca era suficiente el maquillaje y la altura de las plataformas, o los pantalones rotos y anchos conjuntados con playeras enseñando el ombligo, la cinta de Disney sentó a miles de familias a entenderse, especialmente madres e hijas, así como comprender que la diferencia de edad solo es un número.


"Es muy fácil ser adolescentes, todos somos adolescentes, son hambrientos y con una vida que hace la nuestra más excitante", confesó la intérprete de películas como Halloween (1978) sobre cómo es desarrollar un personaje 40 años más joven que ella.


Tras unos cuantos años separada del cine, aunque en Netflix sí se le ha visto en algunas cintas, Lohan se sintió muy agradecida en su pasada visita a Tierra Azteca con sus aficionados mexicanos "que nunca la abandonaron" y son "los más fieles del mundo", según dijo.


"Estuvimos en contacto estos años, pero volver a rodar fue como ir en bici, pareció que no pasaron los años. Mis aficionados son la razón por la que hago películas, así que muchas gracias", aseguró.


¿Qué dicen?


Algunos comentarios de los críticos:


*"Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis se reencuentran en una secuela que eleva las complicaciones del intercambio de cuerpos, pero no la comedia": Owen Gleiberman de Variety.


*"Freakier Friday rinde homenaje a la película original que allanó el camino, al tiempo que cuenta una nueva historia que da nuevas capas a los personajes que conocemos y amamos": Rachel Labonte de Screen Rant.


               
               


               

               
               

               
               
               
Emblemática. La historia de una madre e hija que intercambian cuerpos y se ven obligadas a enfrentarse a la vida de la otra, se convirtió en un ícono de la cultura pop.


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
