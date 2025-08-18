¿Por qué hay personas que solo escriben en MAYÚSCULAS? Esto significa según la grafología

Escribir un texto completamente en mayúsculas para algunas personas es una práctica común, pero ¿qué revela este hábito sobre nuestra personalidad?

La grafología, la disciplina que estudia la escritura a mano, sostiene que la elección de las letras mayúsculas va más allá de un simple estilo, revelando aspectos profundos del ego, la ambición y la forma en que nos relacionamos con el mundo.

Según los expertos en la materia, desde un punto de vista psicológico, simbolizan el ego del individuo, es decir, su autopercepción, su nivel de aspiraciones y su autoestima.

VER MÁS La firma del príncipe William y su significado según la grafología

¿Cómo analizar las mayúsculas en la escritura?

De acuerdo con el sitio web Handwriting&Graphology, el análisis de las letras mayúsculas incluye variables relacionadas con el tamaño, la forma y la conexión de las letras. Por ejemplo, esto es lo que puede revelar la escritura en letras mayúsculas de una persona:

Cuando las mayúsculas son tres o cuatro veces más grandes que las minúsculas, denotan ambición. Si además son anchas e "infladas", sugieren un ego inflado, una persona que valora más la apariencia y el estatus social que a los demás. Este tipo de escritura revela un deseo de ser admirado y de destacar.

La altura sobre el ancho en las mayúsculas puede indicar vanidad, orgullo y un sentimiento de superioridad. Esta persona desea independencia y poder, y puede llegar a tener un delirio de grandeza.

Si las mayúsculas son desproporcionadamente pequeñas, pueden denotar modestia y sencillez. Sin embargo, si están acompañadas de una escritura estrecha y comprimida, pueden reflejar timidez, complejo de inferioridad y falta de confianza.

Mientras que si hay mayúsculas desiguales, en las que el tamaño y el ancho varían, esto indica baja autoestima e inseguridad, reflejando desequilibrio emocional ante los cambios externos.

VER MÁS En camino a la sanación de la mano de Mónica León

La terapeuta chilena es una profesional que aborda la salud y el bienestar desde una perspectiva integral

Por otra parte, las mayúsculas caligráficas reflejan a una persona conservadora y rutinaria, que sigue las normas aprendidas en la infancia y pueden carecer de espontaneidad, imaginación y creatividad. Muy parecido a las mayúsculas tipográficas que son similares a una letra de imprenta, denotan agudeza, intuición y capacidad de síntesis; quienes las usan, tienden a ir a la esencia de las cosas y son simples en su trato.

Por el contrario, las mayúsculas complejas, es decir, aquellas con adornos o trazos sobrecargados indican exuberancia del ego, vanidad, presuntuosos y falsedad, con una clara intención de llamar la atención y fingir.

Finalmente, las mayúsculas conectadas, que se unen a la siguiente letra, representan espontaneidad e impulsividad. Sin embargo, si la conexión es un movimiento calculado, puede indicar celos, egoísmo y oportunismo.

Y las mayúsculas desconectadas simbolizan a una persona que necesita reflexionar y tomar distancia antes de actuar o de expresar sus sentimientos.

¿Identificas alguno de estos rasgos en tu escritura o en la de algún conocido?

VER MÁS ¿Despiertas por las noches? Esto es lo NO debes hacer si quieres volver a dormir

Expertos recomiendan no hacer estas actividades si quieres volver a dormir