Estilo de vida

GRAFOLOGÍA

¿Por qué hay personas que solo escriben en MAYÚSCULAS? Esto significa según la grafología

La grafología revela qué significa escribir en mayúsculas

¿Por qué hay personas que solo escriben en MAYÚSCULAS? Esto significa según la grafología

¿Por qué hay personas que solo escriben en MAYÚSCULAS? Esto significa según la grafología

EL SIGLO

Escribir un texto completamente en mayúsculas para algunas personas es una práctica común, pero ¿qué revela este hábito sobre nuestra personalidad? 

La grafología, la disciplina que estudia la escritura a mano, sostiene que la elección de las letras mayúsculas va más allá de un simple estilo, revelando aspectos profundos del ego, la ambición y la forma en que nos relacionamos con el mundo.

Según los expertos en la materia, desde un punto de vista psicológico, simbolizan el ego del individuo, es decir, su autopercepción, su nivel de aspiraciones y su autoestima.

La firma del príncipe William y su significado según la grafología

VER MÁS La firma del príncipe William y su significado según la grafología

 
¿Cómo analizar las mayúsculas en la escritura? 


De acuerdo con el sitio web Handwriting&Graphology, el análisis de las letras mayúsculas incluye variables relacionadas con el tamaño, la forma y la conexión de las letras. Por ejemplo, esto es lo que puede revelar la escritura en letras mayúsculas de una persona:


Cuando las mayúsculas son tres o cuatro veces más grandes que las minúsculas, denotan ambición. Si además son anchas e "infladas", sugieren un ego inflado, una persona que valora más la apariencia y el estatus social que a los demás. Este tipo de escritura revela un deseo de ser admirado y de destacar.


La altura sobre el ancho en las mayúsculas puede indicar vanidad, orgullo y un sentimiento de superioridad. Esta persona desea independencia y poder, y puede llegar a tener un delirio de grandeza.


Si las mayúsculas son desproporcionadamente pequeñas, pueden denotar modestia y sencillez. Sin embargo, si están acompañadas de una escritura estrecha y comprimida, pueden reflejar timidez, complejo de inferioridad y falta de confianza.


Mientras que si hay mayúsculas desiguales, en las que el tamaño y el ancho varían, esto indica baja autoestima e inseguridad, reflejando desequilibrio emocional ante los cambios externos.

En camino a la sanación de la mano de Mónica León 
VER MÁS En camino a la sanación de la mano de Mónica León 
La terapeuta chilena es una profesional que aborda la salud y el bienestar desde una perspectiva integral

Por otra parte, las mayúsculas caligráficas reflejan a una persona conservadora y rutinaria, que sigue las normas aprendidas en la infancia y pueden carecer de espontaneidad, imaginación y creatividad. Muy parecido a las mayúsculas tipográficas que son similares a una letra de imprenta, denotan agudeza, intuición y capacidad de síntesis; quienes las usan, tienden a ir a la esencia de las cosas y son simples en su trato.


Por el contrario, las mayúsculas complejas, es decir, aquellas con adornos o trazos sobrecargados indican exuberancia del ego, vanidad, presuntuosos y falsedad, con una clara intención de llamar la atención y fingir.


Finalmente, las mayúsculas conectadas, que se unen a la siguiente letra, representan espontaneidad e impulsividad. Sin embargo, si la conexión es un movimiento calculado, puede indicar celos, egoísmo y oportunismo.


Y las mayúsculas desconectadas simbolizan a una persona que necesita reflexionar y tomar distancia antes de actuar o de expresar sus sentimientos.


¿Identificas alguno de estos rasgos en tu escritura o en la de algún conocido?

¿Despiertas por las noches? Esto es lo NO debes hacer si quieres volver a dormir
VER MÁS ¿Despiertas por las noches? Esto es lo NO debes hacer si quieres volver a dormir
Expertos recomiendan no hacer estas actividades si quieres volver a dormir 

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Estilo de vida

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: grafología letras mayúsculas

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Estilo de vida
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Por qué hay personas que solo escriben en MAYÚSCULAS? Esto significa según la grafología


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407426

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx