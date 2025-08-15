¿Despiertas por las noches? Esto es lo NO debes hacer si quieres volver a dormir

Uno de los grandes problemas —pero a la vez silencioso— que enfrenta la sociedad actualmente, es el insomnio o las dificultades para conciliar el sueño.

Y es que este problema se ha vuelto más frecuente, afectando cada vez a personas más jóvenes, incluidos a adolescentes y niños.

En la actualidad, la convivencia con la tecnología, el contacto prolongado con pantallas azules, el estrés digital, la ansiedad, entre otros problemas, han agraviado el sueño de millones de personas en el mundo que, incluso por medio de redes sociales, reportan tener bastantes dificultades para poder dormir.

En algunos casos, la interrupción del sueño puede originarse también por hábitos poco saludables como el consumo excesivo del alcohol, el tabaquismo, la cafeína y hasta las redes sociales.

El insomnio podría derivar a graves problemas

El problema con esta situación es que, si el insomnio se agravia, puede llegar a ser realmente perjudicial y dañino para la salud, ya que no se está descansando como se debe y es necesario para el cuerpo y la mente.

Si te despiertas a media noche o durante la madrugada, te vamos a contar qué es lo que los expertos no recomiendan hacer si quieres volver a dormir.

No te quedes en la cama a dar vueltas : Esto es una de las peores cosas que puedes hacer, ya que solo provocara que te estreses por no poder dormir.

: Esto es una de las peores cosas que puedes hacer, ya que solo provocara que te estreses por no poder dormir. Utilizar dispositivos electrónicos como el celular o pantallas : La luz azul que emiten estos aparatos, sumado a la cantidad de información que vas a consumir, solo empeorarán tu insomnio.

: La luz azul que emiten estos aparatos, sumado a la cantidad de información que vas a consumir, solo empeorarán tu insomnio. Consumir cafeína o alcohol : Estas bebidas solo estimularán tu sistema y tendrás mayores dificultades para dormir.

: Estas bebidas solo estimularán tu sistema y tendrás mayores dificultades para dormir. Preocuparte por no dormir : Probablemente, lo más difícil para muchos, pero pensar en la preocupación que te genera el no dormir, solo agraviara tu problema.

: Probablemente, lo más difícil para muchos, pero pensar en la preocupación que te genera el no dormir, solo agraviara tu problema. Mirar el reloj: Sí, ver la hora solo te estresará más.

Expertos hacen algunas recomendaciones para no padecer de problemas de sueño

Si tienes problemas para conciliar el sueño o no puedes volver a dormir luego de despertar durante la madrugada, especialistas recomiendan realizar algunas de las siguientes actividades: