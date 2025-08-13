¿Por qué hay personas que siempre llegan tarde? Esto dice la psicología sobre la impuntualidad

La impuntualidad es un rasgo de comportamiento que a menudo se asocia con la mala educación o la falta de respeto.

Sin embargo, la ciencia y la psicología ofrecen una perspectiva diferente, sugiriendo que la costumbre de llegar tarde de forma crónica es un fenómeno más complejo que tiene sus raíces en la personalidad y la percepción del tiempo.

Los expertos aseguran que quienes llegan tarde constantemente no lo hacen por un deseo de molestar, sino por una serie de rasgos psicológicos y comportamientos específicos.

Según declaraciones de expertos a la BBC, las personas que llegan tarde pueden ser controladoras y buscar ser el centro de atención al llegar, un rasgo que denota una necesidad de acaparar la atención para sentirse bien consigo mismas.

Otros estudios científicos, por su parte, apuntan a la falacia de la planificación. Una investigación de la Universidad de San Diego sugiere que las personas que siempre llegan tarde son excesivamente optimistas respecto al tiempo que necesitan para realizar una tarea.

Por lo que se identifican dos tipos de impuntuales; los que apuran el plazo porque disfrutan de la adrenalina de dejarlo todo para el último momento , y los "productores" que creen que pueden hacer mucho más de lo que el tiempo realmente les permite.

Las investigaciones señalan que los impuntuales a menudo son personas positivas y creativas, pero poco realistas con la gestión de su tiempo.

Mientras que, los individuos que siempre llegan a la hora demuestran tener un mayor autocontrol y una percepción más precisa del tiempo. Según las investigaciones, los puntuales tienden a procrastinar menos y son más cautos, imaginando escenarios desfavorables que los motivan a salir con el tiempo suficiente para solucionar cualquier imprevisto.

Sin embargo, ser excesivamente puntual también puede tener un lado menos positivo. Llegar demasiado temprano a una cita a veces denota una preocupación excesiva y una voluntad por querer agradar a los demás.

Por estos motivos, los psicólogos invitan a ser más empáticos y a no ver la impuntualidad como una simple señal de arrogancia, ni a culpar a los demás por haber llegado con demasiada antelación.

¿Y tú, eres del team de los impuntuales o los puntuales?