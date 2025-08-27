Periodista Azucena Uresti acusa a Noroña de exhibirla 'cobardemente'; niega tener departamento millonario

Esta mañana, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, se enfrascó en una serie de señalamientos contra los periodistas Azucena Uresti y Ciro Gómez Leyva, sobre vivir en propiedades de millones de pesos.

Lo anterior, luego de que esta semana se divulgara que adquirió una propiedad a crédito por un valor de 12 millones de pesos, lo que en redes sociales y medios de comunicación ha sido cuestionado respecto a la disparidad de sus ingresos.

Aunque el morenista ha declarado que ingresa además de su prima como senador de más de 131 mil pesos mensuales, otros 72 mil por su colaboración en medios y más de 180 mil de su canal en YouTube.

Desde su cuenta oficial, Fernández Noroña señaló a Uresti de habitar un departamento de 13 millones de pesos en el edificio Reforma 77 , por el que habría pagado 100 millones; mientras a Gómez Leyva lo llamó “centavero” y “desvergonzado” por ser vecino del senador priista Manlio Fabio Beltrones “en un barrio muy popular, con casas de varias decenas de millones de pesos.

En respuesta, desde su programa, Azucena Uresti desmintió tener un departamento de millones de pesos y declaró gastar el dinero ganado de su trabajo. Aparte lo llamó a contestar sus llamadas.

“Mi departamento no existe, que no compré, que ya no vivo, porque estuve ahí como renta compartida, cuando yo trabaja en otra empresa, entonces hace un año y medio yo ya no vivo en ese departamento, no es mío”

Uresti acusó a Noroña de exhibirla “cobardemente”, cuando le está pidiendo que le conteste una llamada o le mande un documento y en cambio expone una foto que se tomó un día en el gimnasio en noviembre de 2022, justo en el edificio donde tiene un departamento el secretario de Educación, Mario Delgado.

“No sea valiente en las redes sociales, sea valiente como debería ser cara a cara, usted y yo… No vivo ahí y una foto de un gimnasio no es prueba”.