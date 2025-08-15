Coahuila PIEDRAS NEGRAS Wrangler Reforma electoral MONCLOVA Saltillo

PIEDRAS NEGRAS

Patrulla fue la afectada en choque en la zona centro: Comisario de Seguridad Pública de Piedras Negras

Buscarán dialogar con la familia del conductor del vehículo particular para intentar un acuerdo reparatorio

RENÉ ARELLANO

Eliud Cruz Mercado Ramírez, comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Piedras Negras, acudió al lugar donde se registró un accidente vial en el que participaron una patrulla de la corporación y un vehículo particular.

Derivado del percance, el conductor del auto particular quedó atrapado en el interior de su vehículo y, tras ser rescatado, fue trasladado a un hospital para su valoración, al igual que los dos elementos que viajaban en la patrulla.

Mercado Ramírez explicó que la patrulla municipal transitaba por la calle Abasolo y el vehículo presuntamente responsable circulaba por la calle Morelos, atravesándose al paso de la unidad.

El accidente ocurrió en la esquina de la calle Abasolo y calle Morelos, en la zona centro de Piedras Negras 
El comisario señaló que se buscará dialogar con la familia del conductor del vehículo particular para intentar un acuerdo reparatorio; si ellos se sienten agraviados, el caso se turnaría al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.


Mercado Ramírez aseguró que los elementos de la unidad P-2532 se dirigían a un reporte por portación de arma de fuego, con torretas y sirena encendidas, y que todo quedó registrado en las cámaras de solapa de los agentes.




"Independientemente de eso, íbamos por una vía libre; prácticamente somos los afectados", manifestó el funcionario municipal.




Con relación al reporte de una persona armada, el comisario indicó que no se pudo localizar, desconociendo si se trataba de un arma corta o larga.




"No logramos ubicar a la persona. Continuaremos con la búsqueda; no tenemos más datos, solo llegó el reporte del 911, el cual estamos atendiendo de manera inmediata", agregó Eliud Cruz Mercado.




El funcionario añadió que se trata únicamente de un reporte de arma de fuego, sin mayores características, y descartó que se tratara de un asalto u otro hecho delictivo.




               
               


               

               
               

               
               
               
