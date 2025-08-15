Policiaca SEGURIDAD ACCIDENTES VIALES INCENDIOS NARCOMENUDEO HOMICIDIOS

Choque en zona centro entre auto particular y patrulla; deja tres lesionados

El accidente ocurrió en la esquina de la calle Abasolo y calle Morelos, en la zona centro de Piedras Negras

RENÉ ARELLANO

Tres personas lesionadas, entre ellos un civil y dos policías municipales, y daños materiales de consideración fue el resultado de un choque registrado en la zona centro de la ciudad, donde participaron un auto particular y una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Piedras Negras.

El accidente ocurrió en la esquina de la calle Abasolo y calle Morelos, en la zona centro de Piedras Negras, a escasos metros del acceso a México del Puente Internacional número; situación que generó la desviación del tráfico, pues se cerró el tránsito vehicular en ambas vialidades.

Una de las personas lesionadas fue Adriel Rodríguez Pizarro, quien cuenta con 18 años y conducía un automóvil Chevrolet Aveo, color azul, con placas del estado de Texas; quien transitaba por la calle Morelos al momento de registrarse el citado accidente.

Mientras que los elementos Rafael Rojas Vázquez y Mario Moreno Montalvo, también fueron trasladados para su revisión médica, pues manifestaron molestias en su cuerpo; ambos viajaban en la camioneta Dodge RAM, modelo 2023, con número económico P-2532. La conducía Rojas Vázquez y transitaba por la calle Abasolo.

Fue alrededor de las 10 de la mañana, cuando se registró choque, precisamente cuando la patrulla transitaba por la calle Abasolo con derecho de vía; cuando presuntamente el conductor del Aveo, al desplazarse por la calle Morelos, no respetó el alto y se atravesó al paso de la unidad de seguridad.


La patrulla impactó con su lado frontal derecho, el costado derecho del automóvil, lanzando dicha unidad hacia un poste de madera de Teléfonos de México, quedando prácticamente incrustado en el mismo y dejando atrapado en el interior al conductor.


Ante dicha situación, fue necesario que el personal de Protección Civil y Bomberos utilizaran las tijeras de la vida para retirar las puertas del lado derecho del Aveo y con ello poder rescatar a Rodríguez Pizarro, a quien previamente inmovilizaron. Tras su extracción, lo trasladaron a un hospital de la localidad.






               
               


               

               
               

               
               
               
