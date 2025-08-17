LA VIDA. . . ESA GRAN MAESTRA

La vida se vuelve amarga y vana por la ansiedad que nos produce el desear cosas y no gozar lo que tenemos que, ciertamente, no es poco: la vida misma, salud, alimento, familia, una esposa o un esposo, cuya compañía nos hace grata la existencia, hijos sanos, fuertes y bien formados física, mental y espiritualmente; tranquilidad y paz; ingreso económico, cualquiera que sea el monto, que nos permite satisfacer nuestras elementales necesidades; hermanos y hermanas con quienes nos apoyamos mutuamente, fortaleciendo los lazos de fraternidad.

Carecemos de la capacidad de apreciar los bienes materiales y espirituales que poseemos; sentimos, pensamos, caminamos, nos desplazamos de un lugar a otro; la naturaleza nos proporciona oxígeno, agua, energía, calor, frío, plantas, flores, aves, peces, ríos, mares, bosques, montañas; podemos oír, tenemos capacidad de hablar, de entender, de razonar; poseemos memoria; hemos aprendido a escribir y a leer, tenemos un techo que nos protege de las inclemencias del clima y de los peligros del exterior y un lecho en el que des cansamos y recuperamos energías.

Somos ricos, pues Dios ha sido generoso con nosotros; lamentablemente no disfrutamos lo que poseemos, porque siempre estamos deseando más cosas, a veces innecesarias o inútiles, o las dos afectaciones a la vez; nos equivocamos al pedir cosas para gozar de la vida, cuando para gozar de las cosas debemos tener vida; entonces esto se vuelve una falacia. Me asalta el ánimo de filosofar y quiero compartir en este Panorama tal animosidad. La vida es bella, somos nosotros quienes la hacemos complicada y difícil por que nos dominan la envidia, la soberbia, la vanidad y el egoísmo. La vida es la gran maestra que nos enseña y vuelve a enseñar.

Con cuanta razón escribió Blanco Belmonte, en su composición poética "El Sembrador":

"Hoy es el egoísmo, torpe maestro

Al que rendimos culto de varios modos

Si rezamos, sólo pedimos el pan nuestro

nunca al cielo imploramos para todos".

Tenemos oportunidad de instruirnos, de prepararnos, de superarnos, de asistir al centro de estudios superiores y cursar una carrera humanista o tecnológica, de ejercer una profesión o desempeñar un oficio, de nutrirnos en las fuentes de la cultura, del arte, del deporte; contamos con un círculo de amigos que nos apoyan y a los que apoyamos y con los cuales fortalecemos la solidaridad social; esto a pesar de lo que decía Antonio Plaza:

"Amistad, frasismo vano;

El hombre, por excelencia comerciante;

Cuando puede vender es un gigante,

cuando puede comprar es un gusano".

Somos afortunados por tener todo, y sin embargo, vivimos en una permanente inconformidad, deseando lo que no tenemos, y tal vez ni necesitamos; queremos lo que otros tienen, y eso nos hace infelices al producirnos un estado de ansiedad, de "stress". Desde niños queremos el juguete del compañero de salón; deseamos la bicicleta, el balón, el trompo, el balero del niño- vecino del barrio o de la colonia y eso nos genera un "spleen", como el que padecía Garrick, de Juan de Dios Peza:

"Cuantos hay que, cansados de la vida,

Enfermos de pesar, muertos de tedio,

Hacen reír, como el actor suicida,

Sin encontrar para su mal remedio"

"El carnaval del mundo engaña tanto,

Que las vidas son breves mascaradas

Aquí aprendemos a reír con llanto

Y también a llorar con carcajadas".

Dios bendiga a poetas y literatos, porque sus trabajos, producto de la inspiración y genialidad, tienen la virtud de sacarnos del letargo a que nos lleva el ritmo soporífero y rutinario, haciéndonos vivir la vida de modo más amable, más digna de vivirla, soportando y superando los nubarrones que esporádicamente hacen que la veamos con colores tenues y con sabor agridulce. Recuerdo aquí y ahora la sabia recomendación de don Raúl, mi padre: "Disfruta lo que tienes mientras alcanzas lo que deseas".