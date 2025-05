Con la doble característica de ser un derecho, atributo o facultad, al mismo tiempo que una obligación, carga o deber, la ciudadanía duranguense se apresta a celebrar elecciones próximo domingo 1º de junio para renovar los ayuntamientos de los 39 municipios del Estado, o sea 39 presidentes municipales, 39 síndicos y un número indeterminado de regidores que varía de municipio a municipio, de acuerdo con la Constitución Política y la Ley Electoral del Estado.

Ante un Panorama, que presenta un escenario de crisis de la política debida a la pérdida de credibilidad y confianza de la población hacia los partidos políticos, es conveniente y necesario que superemos esa insatisfacción y votemos: que ejerzamos el derecho que la Constitución nos otorga, que cumplamos con la obligación que la ley nos impone, pero al votar hagámoslo con responsabilidad, no a la ligera o con el clásico mexicano "a ver qué pasa" o "el ahí se va".

Contaré una anécdota imaginaria. Don Cecilio (Chilo) Arzola, era un tipo afable y comedido. Disfrutaba mucho al ayudar o prestar auxilio a quien se lo pidiese, porque "encuentro una gran satisfacción personal en dar"; decía que es preferible dar que recibir. Tan popular era y tanto carisma tenía don Chilo, que gozaba del respeto y del aprecio de la gente de aquella populosa colonia donde vivía, circunstancia que lo convirtió en un líder natural y no pudo rechazar el cargo de presidente de la casilla electoral que en ese sector se instalaría. Pero no era gratuito el servicio que este simpático personaje prestaba a la comunidad, pues por "acuerdo de la asamblea" presidía el Comité de Obras; y simultáneamente formaba parte de la Comisión de Agua y era tesorero de la Junta de Electrificación de la colonia, cargos que le generaban un buen nivel social y un status económico proporcionándole un sueño placentero y reparador.

Situado en la cúspide política, quiso ejercer plenamente su poder y decidió convocar a sus vecinos a una reunión para darles "una clase de orientación política", con dos temas de igual importancia: por qué votar y por quien emitir el voto. Este Panorama sólo se refiere a la elección de ayuntamientos. La elección judicial requiere otro tipo de comentario.

Reunidos en el salón de juntas, adoptando una postura solemne, Don Cecilio comenzó: Amigos y compañeros: "Quiero comentarles que el próximo domingo 1º de junio será la jornada electoral para votar por el nuevo ayuntamiento de Gómez Palacio que, como ustedes saben, está integrado por el presidente municipal, el síndico y quince regidores de los cuáles nueve son de mayoría relativa y seis de representación proporcional. Es conveniente y necesario votar porque el voto es el arma que tenemos los ciudadanos para defendernos de los abusos del poder; nuestro régimen es la democracia y la forma de consolidarla y fortalecerla es mediante el ejercicio del voto. Con la emisión del voto, participamos en la toma de decisiones de los grandes problemas del país, del estado y del municipio. ¿Están de acuerdo? Siiii, contestó eufórica la asamblea".

"Acudamos a las urnas y depositemos nuestro voto, una vez que lo hayamos razonado: Solo les digo esto; pónganse "buzos", "pelen el ojo" y agudicen la oreja. Investiguen qué clase de persona es por la que piensan emitir su voto. Fíjense que sea una persona honesta, trabajadora y responsable; que no sea vividor o vividora, que utilice la política para servir y no que se sirva de la política para vivir. Investiguen sus antecedentes, su comportamiento público y privado. Saber esto nos beneficia a todos. No se dejen influenciar por la propaganda publicitaria de falsas promesas. Olvídense de colores y logotipos. Fíjense en rostros y trayectorias".

Terminado su discurso aquel líder popular dio por concluida la sesión, se despidió de la muchedumbre, se dirigió a su automóvil, lo echó a andar y arrancó, y con un suspiro dijo para sí: "¡Ah, raza, aunque ha alcanzado un alto nivel de politización, hay que mantenerla informada para que no incurra en equivocaciones!"

