El sofisma es un argumento engañoso que disfraza la mentira con el ropaje de la verdad; de dos premisas falsas se obtiene una conclusión igualmente falsa. Es sofístico el siguiente argumento, todos los políticos son ladrones, el gobernador es político, luego el gobernador es ladrón.

Esta es una falacia o sofisma, porque la argumentación parte de una premisa falsa, al decir que "todos", (proposición universal afirmativa). Lo correcto sería decir: de los políticos, algunos son deshonestos, luego, el gobernador como político, puede ser deshonesto; como también sería sofístico o faláctico decir: ningún (proposición universal negativa) político es deshonesto; el gobernador es político; luego no es deshonesto.

La falacia y el sofisma son semejantes porque ambos presentan un argumento engañoso que distrae la verdad, cuando en el fondo se trata de una mentira. Los teóricos pretenden diferenciarlos aludiendo a simples sutilezas, pero en la práctica son lo mismo, pues ambos expresan una mentira disfrazada de verdad. Falaz es el mentiroso, el que engaña, el falso; sofístico, el argumento mendaz.

En este sentido puede aceptarse como falacia la parafernalia de la cuarta transformación, porque con argumentación engañosa, el ex presidente López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum han hecho creer al pueblo que estamos realmente frente a un cambio de cosas, superando el modelo ideal de progreso, de desarrollo y crecimiento que caracterizó al viejo régimen priísta que, con un partido hegemónico gobernó al país durante setenta años, dándole estabilidad y gobernabilidad.Se anticiparon al resultado de la actuación, del comportamiento de los funcionarios en las distintas áreas de la administración pública federal, centralizada y descentralizada, servidores públicos que, como humanos que son, están expuestos a cometer errores e incluso, incurrir en conductas indebidas que pueden ir desde simples faltas administrativas, hasta acciones u omisiones tipificadas como delitos.

No es saludable ni conveniente, adelantarse a los acontecimientos y dar por hecho lo que no se sabe si realmente sucederá para no caer en la situación del viejo cuento ". . . Por eso las hacen pandas"; es preferible ser historiador que profeta. Lo ideal y lo deseable es que esto no suceda, sino que efectivamente haya un cambio real y radical de conductas, actitudes y acciones de los funcionarios de todos los niveles y de las propias instituciones que en realidad conduzcan a una transformación.Entonces se estará ante una realidad incontrovertible. Transformar es cambiar radicalmente un estado de cosas por otro totalmente distinto; transformar es hacer que los pobres dejen de serlo, que el salario sea suficiente para satisfacer las necesidades mínimas de la familia.

Que todos los mexicanos tengas acceso a los beneficios de la educación y la cultura: que los servicios de salud tengan una cobertura tan amplia que alcance a todas las familias de este México nuestro que no haya un ciudadano en edad laboral sin empleo: y sobre todo combatir decididamente la violencia y la impunidad: así como sus consecuencias para que podamos vivir en un clima de seguridad social, de tranquilidad, en fin que haya progreso crecimiento y desarrollo. Esto hasta ahora no se ha visto.

La gente espera confiada que en verdad este régimen traiga un cambio sensible en la estructura y ejercicio del poder, que esta se ejerza con sentido democrático pensando en el bienestar de las mujeres y los hombres de México que más políticas de apoyo necesitan. Que se dé un cambio de actitud en el tratamiento y solución de los problemas. Que la acción gubernamental sea trasparente, que no se diga una cosa y se haga otra muy distinta. Que la presidenta y sus colaboradores usen un lenguaje directo, claro y objetivo en sus conferencias matutinas.

El pueblo quiere bienestar, seguridad y tranquilidad que se le hable claro, "al chile pelón", como se dice en el rancho. Que no se ocultan los problemas ni se actúa en lo obscurito. Que las tesis políticas dejen de ser sofismas y se conviertan en silogismos. Solo así podrá decirse que en México hay una trasformación, etapa que, con la Independencia, la Reforma y la Revolución constituye el devenir histórico de México.

