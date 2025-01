La agresiva política de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en materia de migración, el levantamiento de muro a lo largo de la extensa frontera con nuestro país, el reforzamiento del patrullaje, la militarización de la zona fronteriza y la deportación masiva de indocumentados o ilegales, no podrán terminar con las corrientes migratorias de los miles de latinoamericanos que quieren utilizar a México como puerta natural de entrada, porque tales medidas implementadas unilateralmente por el gobierno norteamericano atienden más a los efectos que a las causas del problema.

Un tema de interés estratégico de importancia trascendente en el diseño y práctica de la política internacional mexicana, es el que se refiere al problema migratorio que junto al de política demográfica deben formar parte de la agenda nacional con el carácter de prioritarios.

Las causas son principalmente económicas y tienen repercusión política, pero el fenómeno migratorio es típicamente sociológico. La gente sale huyendo de su país de origen buscando paz y libertad; pero también mejores condiciones de vida. Resulta paradójico y fuera de la más elemental lógica, que si las personas tienen en su país el mínimo de satisfactores y gozan un clima de armonía, de seguridad, tranquilidad y respeto, difícilmente dejan su entorno y se lanzan a una aventura hacia lo desconocido y lo incierto.

Todavía éramos infantes y ya oíamos de amigos y conocidos que se habían ido "al otro lado" en busca del llamado "sueño americano", y mejorar así sus condiciones de vida, propias y las de su familia. Decían los viejos de entonces que en ciudades americanas como Chicago, El Paso o Los Ángeles había mas mexicanos que en muchas de nuestras poblaciones, como capital de entidad federativa.

Nos referimos hoy en este Panorama a la cuestión migratoria en un intento de análisis de su etiología; este problema puede ser considerado en una doble perspectiva: 1.- Desde el punto de vista de las causas que lo originan y 2.- desde el ángulo, más complicado aún, de la situación que padecen en el país del norte nuestros migrantes, documentados o ilegales.

Las peripecias que viven y padecen los migrantes, es de tal modo impactante que ha llamado la atención de los profesionales del cine y la música. El cine no ha permanecido ajeno a este fenómeno; películas de manufactura mexicana como El sueño americano, La ilegal, Cruzando la frontera, Muriendo en el desierto y muchas más que retratan y reflejan la situación a la que tienen que enfrentarse los que se atreven a entrar a Estados Unidos, legal o ilegalmente.

"Espaldas Mojadas", 1953, es tal vez, una de las primeras películas mexicanas que aborda el problema. Con la actuación de David Silva, Víctor Parra, Martha Valdés, Oscar Pulido, José Elías Moreno, Pedro Vargas, Eulalio González "Piporro" y el Trío Calaveras; es la historia de Rafael Améndola (David Silva) que huyendo de la justicia, ayudado por Frank Mendoza (José Elías Moreno), socio del estadounidense Mr. Sterling (Víctor Parra ), cruza la frontera y ya en territorio norteamericano, Rafael vive en constante zozobra y no logra adaptarse al estilo de vida gringo, añorando con nostalgia su vida en México. Es un drama social.

Simultáneamente, surgió una expresión cultural que a través del canto relataba el drama, las angustias, peripecias y penalidades de quienes se atrevían a cruzar el Río Bravo, en heroico reto las patrullas fronterizas para internarse en territorio americano, desafiando a las autoridades migratorias estadounidenses con tal de hacer realidad su sueño que en la mayoría de los casos se convierte en horrible pesadilla.

El canto fue un escape emocional, la forma sociológica en que los migrantes, legales o indocumentados comunicaron su difícil situación; fue también un canto a legre, festivo que refleja una manera de ser del mexicano, pues si le canta a la muerte, "en qué quedamos pelona ¿me llevas o no me llevas?, con más ganas le canta a su condición migratoria para relatar cómo burla los cercos levantados por Trump que quieren impedirle el paso. ¡El muro de Trump no impedirá que sigan dándose estas corrientes migratorias! ¡El mexicano seguirá entrando a su país!

Pedro Infante, en los años 50 del pasado siglo popularizó un tema que recientemente reactivó Eugenia León, "Canto del Bracero" que mucho dice sobre este tipo de trabajadores migrantes:

Cuando yo me fui p'al norte

Me colé por California;

Yo no tenía cartilla ni pasaporte,

Ni amigos ni palancas en migración,

Pero me colé con resolución.

¡Ay que triste es la vida

Triste la vida, la del bracero;

Lejos de la familia y de la novia

Y del compañero

Dan ganas de llorar de sólo recordar!

Temas como el de la "Canción mixteca", de añoranza y nostalgia: "Qué lejos estoy del suelo en que he nacido...", que lo mismo puede reflejar la melancolía de un migrante en Estados Unidos, que de cualquier mexicano que se encuentre en otra parte del- mundo. "Nací en la frontera, de acá de este lado, de acá de este lado, puro mexicano, aunque la gente me juzgue texano, yo les aseguro que soy mexicano, de acá de este lado", es otro canto sobre el tema.

Vendría después Lalo González, "El Piporro", con un corrido alegre, ingenioso, festivo, "Chulas Fronteras" que descubre a quien primero fue ilegal y después documentado. Popularizado por Antonio Aguilar fue "Paso del Norte", canto que proyecta la tristeza de quien está por dejar la Patria para probar fortuna en el vecino país.

Vicente Fernández, con "Los Mandados", narra en un corrido cómo la habilidad del mexicano le permite eludir la vigilancia migratoria, y aunque lo regresen, insiste una y otra vez hasta lograr su propósito.

Los Tigres del Norte hicieron popular "La jaula de oro", que relata el desarraigo y la transculturización de los que se quedan allá. Y "Mojado... Indocumentado", con Intocable y Arjona, canción de protesta con mensaje subliminal.

