Gómez Palacio y Lerdo EXTORSIONES Lerdo Ayuntamiento de Gómez Palacio Mantenimiento vial Bomberos

EXTORSIONES

PAN Durango exige freno a extorsiones en La Laguna

“Morena no puede lavarse las manos”, asegura Mario Salazar

PAN Durango exige freno a extorsiones en La Laguna

PAN Durango exige freno a extorsiones en La Laguna

DIANA GONZÁLEZ

A través de un comunicado oficial el presidente estatal del PAN en Durango, Mario Salazar Madera, exigió al gobierno federal y a Morena dar una respuesta inmediata y efectiva ante las denuncias de extorsión y cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales que distintos sectores productivos de la Comarca Lagunera atribuyen a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por el diputado morenista, Pedro Haces.

“Lo que empresarios y trabajadores están denunciando es muy grave: amenazas, agresiones y cobros ilegales que afectan directamente a la economía regional. Y lo más indignante es que estas prácticas están vinculadas a un sindicato creado bajo un gobierno morenista y liderado por un diputado de Morena. No es un asunto aislado ni de terceros: es un problema que nace desde la propia estructura de ese partido”, señaló.

Da Manolo Jiménez apoyo a extorsionados en La Laguna de Durango

VER TAMBIÉN Da Manolo Jiménez apoyo a extorsionados en La Laguna de Durango

Denuncias contra CATEM en La Laguna de Durango serán escuchadas por la federación

Salazar criticó la postura de la dirigente estatal de Morena, Lourdes García Garay, quien intentó deslindar al partido de las operaciones de la CATEM.



“Es insultante que Morena pretenda lavarse las manos. Pedro Haces es parte de su bancada y no pueden negar esa relación. Decir ‘no estamos de acuerdo’ no protege a las familias ni detiene la violencia contra los sectores productivos. Esa tibieza confirma que no quieren enfrentar el problema de fondo”, afirmó.




El líder panista exigió al gobierno federal que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que actúen de inmediato en La Laguna con operativos y una estrategia clara para frenar la extorsión, garantizar el Estado de derecho y dar certidumbre a los inversionistas.

Señala Monreal disputa entre CATEM regional y gobernadores de Coahuila y Durango; llama a investigar extorsiones
VER TAMBIÉN Señala Monreal disputa entre CATEM regional y gobernadores de Coahuila y Durango; llama a investigar extorsiones
Las organizaciones empresariales tiene que presentar su denuncia en la Fiscalía, declaró 

“El PAN lo dice con claridad: Morena es cómplice cuando protege a sus aliados sindicales, y es responsable cuando intenta negar el vínculo con quienes hoy tienen de rodillas a productores, transportistas y comerciantes. Ya basta de discursos; lo que la gente necesita son resultados y seguridad”, concluyó.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: EXTORSIONES catem Acción nacional

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
PAN Durango exige freno a extorsiones en La Laguna


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409638

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx