PAN Durango exige freno a extorsiones en La Laguna

A través de un comunicado oficial el presidente estatal del PAN en Durango, Mario Salazar Madera, exigió al gobierno federal y a Morena dar una respuesta inmediata y efectiva ante las denuncias de extorsión y cobro de piso disfrazado de cuotas sindicales que distintos sectores productivos de la Comarca Lagunera atribuyen a la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), encabezada por el diputado morenista, Pedro Haces.

“Lo que empresarios y trabajadores están denunciando es muy grave: amenazas, agresiones y cobros ilegales que afectan directamente a la economía regional. Y lo más indignante es que estas prácticas están vinculadas a un sindicato creado bajo un gobierno morenista y liderado por un diputado de Morena. No es un asunto aislado ni de terceros: es un problema que nace desde la propia estructura de ese partido”, señaló.

Salazar criticó la postura de la dirigente estatal de Morena, Lourdes García Garay, quien intentó deslindar al partido de las operaciones de la CATEM.

“Es insultante que Morena pretenda lavarse las manos. Pedro Haces es parte de su bancada y no pueden negar esa relación. Decir ‘no estamos de acuerdo’ no protege a las familias ni detiene la violencia contra los sectores productivos. Esa tibieza confirma que no quieren enfrentar el problema de fondo”, afirmó.

El líder panista exigió al gobierno federal que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, que actúen de inmediato en La Laguna con operativos y una estrategia clara para frenar la extorsión, garantizar el Estado de derecho y dar certidumbre a los inversionistas.

“El PAN lo dice con claridad: Morena es cómplice cuando protege a sus aliados sindicales, y es responsable cuando intenta negar el vínculo con quienes hoy tienen de rodillas a productores, transportistas y comerciantes. Ya basta de discursos; lo que la gente necesita son resultados y seguridad”, concluyó.