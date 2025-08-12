Espectáculos Georgina Rodríguez Columnas Series La Casa de los Famosos México TELEVISA

Otro Rollo regresa en vivo a Torreón: Adal Ramones y elenco confirman show para 2026

El icónico programa de televisión revive como espectáculo en directo en la Comarca Lagunera, con boletos a la venta a partir del 15 de agosto para la función del 21 de enero en el Coliseo Centenario

ALDO MAGALLANES

Lo que parecía imposible se hará realidad y de qué manera. Otro rollo volverá. Sí, leyó bien, pero no a la televisión, sino a través de un show en vivo que llegará a diversas ciudades de la República Mexicana y por supuesto la Comarca Lagunera no podía quedar fuera del itinerario.

La semana pasada circuló una imagen de un sillón de espaldas al Cristo de las Noas, la cual generó polémica en redes. Algunas personas si le atinaron, comentando que seguro vendría Otro rollo, mientras que otras pensaron que se trataba de una actuación de Julión Álvarez y Alfredo Olivas.

Adal Ramones retornará con el concepto que alcanzó la fama acompañado ni más ni menos que de Yordi, Roxana Chávez, Mauricio Castillo, Gabriela Platas y Eduardo España. Ellos confirmaron las fechas, incluyendo la de La Laguna, en una rueda de prensa efectuada hoy.

Ellos vendrán el 21 de enero de 2026 al Coliseo Centenario de Torreón. La venta de boletos comenzará el viernes 15 de agosto en boletea y taquillas del Coliseo. 


El evento será presentado por MusicVibe en conjunto con ShowCase Entretenimiento.


               
               


               

               
               

               
               
               
