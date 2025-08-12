Espectáculos Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez Columnas Series

Otro Rollo: revive los momentos más memorables del programa de Adal Ramones

Un espectáculo único que celebra 25 años de risas y nostalgia, con el regreso de Adal Ramones y su legendario elenco al Coliseo Centenario en enero de 2026

El esperado regreso de Otro Rollo a los escenarios en 2026 está más cerca que nunca, y La Laguna será una de las ciudades afortunadas que recibirán este show en vivo con Adal Ramones y su emblemático equipo. Para calentar motores y rememorar, hacemos un viaje por los momentos más épicos y representativos de uno de los programas más queridos de la televisión mexicana.

El monólogo: la esencia del programa

Nada era “Otro Rollo” sin los monólogos de Adal Ramones, donde con humor agudo y exagerado abordaba temas cotidianos que conectaban con el público. Frases y sketches como “Frases de las mamás” o “Amigos de la infancia” hicieron que esos primeros 40 minutos se convirtieran en risas aseguradas.

¡Ruudy!, ¡Ruuuudy!: el talento detrás de la batería



Rudy, el baterista carismático, era otro ícono del programa. Su sonrisa y su energía conquistaron a todos, y sus solos musicales siempre fueron recibidos con ovaciones estruendosas, convirtiéndose en un clásico que nadie olvidará.


Frases y expresiones que marcaron épocaExpresiones como “Oh, oh, digo yo”, “tubo, tubo” y el famoso “¡¿Peeerdón?!” de Adal quedaron grabadas en el lenguaje popular, haciendo de Otro Rollo un referente cultural más allá de la pantalla.


Los Mercuris y la torpeza divertida




Cada vez que Adal se tocaba el hombro izquierdo con la mano derecha, los Mercuris irrumpían para hacer sus acrobacias, causando carcajadas gracias a la torpeza cómica de Adal intentando imitarlos.


La carrera de botargas: humor en el Estadio Azteca



Un evento inolvidable donde botargas de diversos personajes infantiles y deportivos compitieron en una carrera llena de tropiezos y risas, destacando la abeja de Yordi Rosado, una tradición que se repitió año tras año.


Anécdotas que dieron de qué hablar



Como el día que un poeta lanzó un florero a Adal durante una entrevista, una escena que muchos creyeron real pero que en realidad fue una broma entre amigos, mostrando el lado impredecible y divertido del programa.


Sketches y colaboraciones inolvidables


Con invitados especiales que iban desde Alejandra Guzmán hasta Maná, los sketches cómicos de Otro Rollo combinaban música y humor, dejando momentos para el recuerdo.


Los Vázquez Boys y la parodia de las boybands



En plena era de las boybands, el elenco creó “Los Vázquez Boys”, una divertida parodia que se ganó el cariño del público y participó en eventos como el Teletón.


Invitados internacionales de renombre



Otro Rollo no solo fue un fenómeno nacional; estrellas como Will Smith, Robbie Williams, Britney Spears y Shakira visitaron el programa, dejando momentos icónicos que se mantienen en la memoria colectiva.


Ahora, casi 25 años después de que comenzara este fenómeno, Adal Ramones y su equipo traerán esa magia al Coliseo Centenario de Torreón el próximo 21 de enero de 2026. La venta de boletos inicia el 15 de agosto. Prepárate para revivir risas, recuerdos y mucho “rollo” en vivo.


               
               


               

               
               

               
               
               
