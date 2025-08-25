Virales Viral Virales Insólito

Película 'Chicuarotes'

'Ojitos mentirosos', ¿dónde ver la Película 'Chicuarotes' que dio origen al trend más viral de TikTok?

La Película de Gael García Bernal vuelve a estar en boca de todos gracias al fenómeno viral de TikTok.

De la pantalla al trend: Chicuarotes conquista TikTok/ Especial

NEYEN AVILA

La Película Chicuarotes, dirigida por Gael García Bernal en 2019, tuvo un paso discreto por la cartelera, pero hoy se encuentra de nuevo en el centro de la conversación gracias a TikTok. El trend viral conocido como “Ojitos mentirosos” utiliza escenas y personajes de la cinta para reflexionar sobre la desigualdad social en América Latina, transformando el impacto cultural de la obra.

La trama de la Película sigue a Cagalera y Moloteco, dos jóvenes de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, quienes intentan escapar de la precariedad a través de pequeños delitos. Su historia, dura y realista, conecta ahora con nuevas generaciones que en TikTok se identifican con los símbolos de marginación y resistencia.

¿Dónde ver la Película Chicuarotes?

Actualmente, la Película se puede ver en plataformas de streaming como Netflix y Amazon Prime Video, además de estar disponible para renta digital en Apple TV y Google Play. La reaparición de la obra en estas plataformas coincidió con la explosión del trend de TikTok, lo que incrementó el número de búsquedas y reproducciones en los últimos meses.

La fuerza del fenómeno digital demuestra cómo una Película que en su estreno pasó relativamente desapercibida puede convertirse en un referente cultural años después. Gracias a la viralidad de TikTok, miles de usuarios redescubrieron a Gael García Bernal como director y compartieron fragmentos de la historia bajo el filtro de la famosa canción “Ojitos mentirosos” de Tropicalísimo Apache.


Más allá de lo anecdótico, la popularidad de la Película en TikTok abrió un espacio de debate sobre las condiciones de vida en los barrios marginales de México y otros países de Latinoamérica. Jóvenes creadores de contenido han replicado la estética de los protagonistas para denunciar carencias en transporte, servicios básicos y oportunidades laborales.




La Película Chicuarotes, en ese sentido, se resignifica: de ser un retrato crudo de la desigualdad urbana, pasó a convertirse en un espejo de realidades contemporáneas expuestas en TikTok, la red social más influyente de la actualidad.


El caso de Chicuarotes es solo un ejemplo de cómo una Película puede encontrar nueva vida fuera de las salas de cine, impulsada por el poder de las redes sociales. Para muchos usuarios de TikTok, el trend “Ojitos mentirosos” no solo es un formato creativo, sino también una forma de visibilizar las dificultades que atraviesan comunidades enteras.

La unión entre la Película y TikTok revela cómo el cine y el contenido digital pueden dialogar, amplificando mensajes sociales que de otro modo podrían quedar en silencio.


               
               


               

               
               

               
               
               
