Una probadita de lo que se vivirá en Venecia

El Festival de Cine de Venecia ofrece este año una abundancia de riquezas de autor. La 82ª edición cuenta con películas de Guillermo del Toro, Kathryn Bigelow, Park Chan-wook, Yorgos Lanthimos, Sofia Coppola, Jim Jarmusch, Gus Van Sant y Luca Guadagnino, por nombrar algunos. Incluso Charlie Kaufman tiene un cortometraje (Cómo dispararle a un fantasma).

Dependiendo de cómo se presenten, algunos de los títulos en la alineación seguramente formarán parte de la conversación sobre los Oscar en el nuevo año, como pueden atestiguar varios cineastas por experiencia. En 2017, del Toro lanzó The Shape of Water (La forma del agua) en Venecia, donde su victoria del León de Oro fue la primera de muchas en esa temporada de premios, culminando con un premio a la mejor película y mejor director en los Premios de la Academia. En 2023, Lanthimos también tuvo un debut encantador en Venecia con Pobres criaturas, otra película ganadora del León de Oro que le valdría a Emma Stone un Oscar a la mejor actriz.

A continuación, un adelanto de 12 películas destacadas de la edición de este año.