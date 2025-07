Una apasionante introducción a la pintura del Siglo de Oro holandés y una reflexión sobre el sentido último del arte.

Cuando tenía veinticinco años, Benjamin Moser se trasladó a vivir a Holanda por amor. Una nueva vida, un nuevo país, una nueva cultura. Empezó a visitar museos y descubrió la pintura del Siglo de Oro holandés: las obras de dos titanes del arte, Rembrandt y Vermeer, pero también las de Hals, Fabritius, Pieter de Hooch, Jan Steen, Metsu, Avercamp, Saenredam, Ruisdael, Paulus Potter, Rachel Ruysch… El autor comenzó a explorar la vida y el legado pictórico de estos artistas del siglo XVII que pintaban retratos, interiores de casas e iglesias, paisajes, escenas bíblicas, bodegones… Y se puso a hacerse preguntas: ¿por qué creamos arte y por qué lo necesitamos? ¿Qué significa tener talento y cómo podemos desarrollar el que se nos haya concedido? ¿Un artista puede conformarse con ser un mero seguidor de otros o tiene que aspirar a ser original? ¿Cuál es el deber del artista para con los demás, la sociedad y él mismo? ¿Qué es la belleza y cómo se relaciona con el gusto? ¿Cómo puede ayudarnos el arte a perfilarnos una imagen de nosotros mismos y cómo puede ayudarnos a perfilarnos una imagen de los demás? Profusamente ilustrado, este libro es una exploración apasionada y profunda de uno de los momentos más esplendorosos y fascinantes de la historia del arte y la humanidad. Un recorrido por las vidas y las obras de los pintores que lo hicieron posible y una indagación sobre el sentido último del arte y sobre cómo nos puede ayudar a entender mejor el mundo y nuestra propia vida.

SOBRE EL AUTOR

Benjamin Moser (Houston, 1976), escritor, editor y traductor, ha sido columnista en Harper’s Magazine y The New York Times Book Review, y ha colaborado con medios como The New Yorker, Condé Nast Traveler y The New York Review of Books. Ha traducido libros del francés, el español, el portugués y el holandés. Es especialista en Clarice Lispector, a la que ha editado y traducido, y a la que ha dedicado el libro Por qué este mundo. Una biografía de Clarice Lispector, que fue finalista del National Book Critics Circle Award y lo hizo acreedor del Premio Estatal a la Diplomacia Cultural de Brasil por contribuir a divulgar internacionalmente a la autora. En Anagrama ha publicado Sontag. Vida y obra, galardonada con el Premio Pulitzer 2020 a la Mejor Biografía.