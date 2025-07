Una novela indispensable para entender el conflicto palestino desde el prisma de la vida cotidiana en conjunción con el arte.

Sonia Nasir, de 38 años, actriz británica de origen palestino, viaja a Israel para visitar a su hermana, que da clases en la universidad de Haifa. No tarda en conocer a otros personajes, entre ellos a Mariam Mansour, directora teatral que quiere poner en escena una versión árabe de Hamlet en Ramala (Cisjordania).

CuandoMariam se entera de que Sonia es una veterana de las tablas, la enrola para que figure en el reparto de su producción.

El regreso a su tierra natal, sus desplazamientos por la geografía local (Haifa, Gaza, Belén, Jerusalén), el contacto con los actores, los recuerdos militantes de su padre y su tío, y la sombra imborrable de las Intifadas suscitan en Sonia una cadena de emociones que, en combinación con las vivencias del momento presente, la obligan a plantearse un dilema que no esperaba: qué es ser palestino y vivir en conflicto permanente con el Estado de Israel. La misma representación de Hamlet irá adquiriendo matices cada vez más cercanos al problema de fondo. El fantasma del difunto rey de Dinamarca acabará identificándose con el fantasma de la ocupación.

Entra el fantasma, segunda novela de Isabella Hammad, es un inteligente relato en zigzag de la Palestina actual. Una apasionante historia de diáspora y desplazamiento que elude la fácil diatriba política y apuesta por las relaciones familiares y artísticas como espacio de resistencia compartida.

“Entra el fantasma vuelve a contar Hamlet en la actualidad. Sumerge a los lectores en las tensiones contemporáneas de Cisjordania, plantea cuestiones cruciales y profundas… Hammad es una narradora serena y vital, una escritora que posee una verdadera elegancia rítmica”, Ali Smith.

“Un exhaustivo análisis del papel del arte en la escena política mientras una compañía teatral ensaya y representa una tragedia con repercusiones actuales”, Kirkus Reviews.

SOBRE EL AUTOR

Isabella Hammad nació en Londres en 1992 y estudió en Oxford, Harvard y la Universidad de Nueva York. En 2013 obtuvo una beca para escritores de la Universidad de Cambridge. En 2016-2017 fue escritora residente de la Axinn Foundation de la Universidad de Nueva York. Ha publicado cuentos y comentarios en Conjunctions, The Paris Review y The New York Times. En 2019 publicó El parisino, novela que obtuvo varios galardones literarios. En 2023 fue nombrada por Granta como una de las mejores novelistas jóvenes de Gran Bretaña. Actualmente es profesora agregada del Columbia University Institute for Ideas and Imagination de París. Entra el fantasma es su segunda novela.