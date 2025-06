'No hay respuesta de autoridades de Durango para reunirse y definir acciones contra la sequía', representante de CNPR

Se tiene conocimiento que desde hace al menos un mes, una representación de funcionarios de la Secretaria de Agricultura de Coahuila y productores del campo están buscando un acercamiento, sin que hasta el momento se tenga respuesta, con el gobernador de Durango; Esteban Villegas Villarreal, debido a la urgencia de tomar algunas acciones, ante el riesgo de que el año que entra se agudizará la contingencia por la sequía, lo cual será el “acabose” del campo en la Región Lagunera.

Lo anterior lo declaró el presidente de Confederación Nacional de Productores Rurales (CNPR), Baudilio Rodríguez Abusaid, quien mencionó que, mientras que del lado de Coahuila ya se han realizado algunas reuniones con la finalidad de “armar” un plan para revertir los estragos ocasionados por la crisis hídrica, en e estado vecino hasta el momento no hay nada al respecto, aunque dijo que, probablemente el silencio de las autoridades obedecía al tema electoral, el proceso concluyó la semana pasada por lo que ahora hay que retomar los temas prioritarios y consideró que la situación por la que pasan los productores de la región es uno de ellos.

“Sabemos que desde hace un mes, un mes y medio que los productores los están buscando, que han tratado de comunicarse, incluso los mismos de Agricultura están buscando a la gente de Durango, a su contra parte, pero ni el secretario ni el gobernador ha contestado y la desesperación de los productores es evidente por que si este año no hubo agua, según los pronósticos que se tienen el año que entra será peor, por eso urge empezar a armar una estrategia”.

Rodríguez Abusaid, manifestó que la urgencia de reunirse con autoridades duranguenses es por que las presas están en su estado, pero en la Laguna las actividades agrícolas y pecuarias dependen de ellas, por lo que reiteró que es urgente ponerse de acuerdo para diseñar algún plan, aunque la propuesta principal que están haciendo es el bombardeo de nubes, el cual se debe realizar “para ya” debido que se tiene que aprovechar la nubosidad de junio, ya que según los pronósticos que se tienen con el tema de las lluvias durante julio, agosto y septiembre el panorama no es alentador.

Resaltó que, actualmente las presas Francisco Zarco y Lázaro Cárdenas se encuentran en alrededor del 20 por ciento de su almacenamiento y aunque ha llovido en algunos municipios de Durango, no significa que esa agua este cayendo a las presas, por lo que reiteró que si no se hace algo anticipadamente el año que entra será catastrófico.

“Lo que se tiene en mente acá del lado de Coahuila, pues es ver la manera de ponerse de acuerdo y fomentar algún programa, ya se para sea bombardear las nubes o algún programa de esa naturaleza, pero los de Durango no están, no han contestado y la Cuenca Alta está allá, por eso los de Coahuila no pueden tomar una decisión unilateralmente y necesitamos ponernos las pilas para que ya se tomen cartas en el asunto, los productores requerimos la participación de las autoridades de ambos lados, es una situación sumamente delicada la que estamos pasando en la Comarca Lagunera”, reiteró.