No hay prisa para que Coahuila defina adhesión a IMSS-Bienestar: gobernador Manolo Jiménez

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas dijo que no hay prisa por parte de la Federación para que la entidad defina si se incorporará o no al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).

Además, anunció que el pasado 13 de diciembre de 2024, durante la 115 Asamblea General Ordinaria del IMSS, las autoridades federales apoyaron ampliar una vez más los contratos eventuales de más de 400 trabajadores de la salud de Coahuila, mismos que vencían el día 31 de dicho mes. El mandatario, dijo que platicó sobre el tema con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo así como con Zoé Alejandro Robledo Aburto, director general del IMSS y Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar.

Sobre aceptar o no la federalización del sistema de salud, Jiménez Salinas comentó que habría que ver qué es lo que más le conviene a Coahuila pues a diferencia de otros estados del país, la entidad es la que tiene mayor formalidad laboral. Aseguró que el 80 por ciento de las familias coahuilenses dependen del IMSS o del Issste por lo que es necesario fortalecer a estas instituciones, con más hospitales, camas, personal de salud, medicamentos y estudios o análisis clínicos.

Comentó que con ello el tema sanitario se vería completamente resuelto y que a la Secretaría de Salud del Estado, le tocaría atender solamente al 20 por ciento de las familias.

“Y con el recurso que nos manda la Federación para esta situación la haríamos perfectamente, entonces ahora sí tenemos que profundizar un poco más y bueno, no hay prisa por parte del gobierno federal en esta situación, he platicado con la presidenta y me dice ‘sabes que gobernador lo que ustedes consideren, lo que se vaya acomodando’ y bueno, es lo que estamos viendo por lo pronto vienen inversiones muy fuertes del seguro social, las daremos a conocer pronto, estaremos poniendo primeras piedras pronto y bueno, ahorita estamos en eso”, apuntó.

Originalmente, Coahuila tenía 647 contratos eventuales del IMSS-Bienestar pero en el año 2024 varias personas renunciaron para migrar a otros estados del país que aceptaron federalizar su sistema de salud. En el caso de La Laguna, hubo quienes se fueron a trabajar al nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad del ISSSTE de Torreón.

A nivel nacional, se ha dicho que el gobierno de México tiene el compromiso de salvaguardar los derechos de las y los trabajadores de la salud pero que no es posible otorgar bases federales en entidades que no forman parte del proceso de federalización con IMSS-Bienestar. También han informado que si los gobiernos estatales no se integran a dicho esquema, deben determinar cómo garantizarán certeza laboral a dicho personal sanitario.

El año pasado y mediante el oficio No. UAF-CRH-5379-2024, la coordinación de Recursos Humanos de dicho Instituto, recordó que la adhesión al IMSS-Bienestar implica un acto voluntario por parte de los gobiernos estatales, por lo que el plazo es incierto.

Por su parte, Ramón Moisés Gamino Peón, director de área responsable de atención a personal del IMSS-Bienestar, dio a conocer que en el país, las entidades federativas suscritas al Acuerdo Nacional para la Federalización del sistema de salud para el Bienestar publicado el 13 de octubre de 2023 en el Diario Oficial de la Federación, son: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.