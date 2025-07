'No hay peor sordo que el que no quiere oírse'

Ayer comenzó la semana. Hoy arranca un nuevo mes… con tantos inicios, ¿será la oportunidad perfecta para empezar a vivir? Es una pregunta que varios laguneros se hicieron al finalizar la función número 2,065 del monólogo ¡A vivir!, de Odín Dupeyron, en el Teatro Nazas.

Y no es que los asistentes no estuvieran vivos, todos mostraron signos vitales como respiración, latidos del corazón y respuesta a estímulos. No obstante, con el mensaje de esta puesta en escena reflexionaron sobre la manera en la que llevan su vida.

Oriundos y oriundas de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros, Francisco I. Madero y de San Pedro se congregaron en el establecimiento de espectáculos, para disfrutar de esta obra.

De la última ciudad mencionada, San Pedro, acudieron Clara y su mejor amiga Paty, quienes compartieron a El Siglo de Torreón, que, gracias a que vieron a Odín en redes sociales y les cautivó su forma de pensar, vinieron hasta el municipio del Cristo de las Noas.

"Me parece muy acertado y congruente lo que dice con lo que piensa y me siento muy identificada con él por todo eso", declaró Clara. Para complementar su testimonio, ejemplificó que en muchas ocasiones solemos "salirnos de la rayita" del camino que dicta la sociedad, en lugar de trazar un rumbo propio, por miedo.

Una vez que el reloj marcó las 20:00 horas, ambas mujeres se despidieron e ingresaron al lugar para tomar sus asientos.

A los cinco minutos se dio la segunda llamada. Diez minutos después, una famosa voz emocionó al público: Dupeyron se dirigió a todos, para pedirles que por las próximas horas dejaran de lado su teléfono celular y enfocaran su atención en el escenario.

Después, el Nazas se convirtió en un "grupo de autoayuda", en el cual Odín, metido en los zapatos del personaje "Marciano", narra su transformación al culminar su curso de superación personal. Es así, como este viaje lleva a los presentes a su infancia, adolescencia y adultez.

Con su actuación visceral, la iluminación adecuada para crear atmósferas perfectas y la utilería suficiente (dos mesas, una grande y otra pequeña, una silla, una planta y un cartel que decía "Tengo amor, soy amor, doy amor. ¡Felicidades! Dios tiene grandes planes para ti") transportó a todos a una casa, un bosque, un banco, un bar, un hospital y un parque sin problemas.

En la sinopsis de la obra, dice que "Marciano, representa el afán de un niño que trata de comprender a sus padres", y es que sus papás son polos opuestos. Por un lado, está un papá complaciente con la sociedad y, por el otro, una mamá que va a contracorriente.

"No hay peor sordo que el que no quiere oírse", es una frase que retumbó en el teatro y el epítome de la reflexión de muchos.

Entre risas, movimientos afirmativos con la cabeza, y aplausos, el público le demostró a Odín que estaba inmerso en sus palabras.

Dentro de los 120 minutos de función no faltaron los chistes (sobre todo por la impuntualidad de algunos) y menciones de "Torreón".

Otro cuestionamiento que se llevaron de tarea fue: ¿Eres quien quieres ser o quien la sociedad quiere que seas?

A las 22:25 horas terminó el monólogo. Dupeyron fue ovacionado. Agradeció a los presentes y recordó que esta obra cumplió 20 años, por lo que preguntó quiénes la veían por primera vez. Tres cuartas partes del teatro (el cual estaba lleno) levantaron la mano, así que Odín se enorgulleció más de que después de dos décadas más personas se sigan sumando a su "manada".

Al salir, se encontraba un stand de venta con sus libros, entre los que estaba el más reciente, La buena nueva, y largas filas se hicieron presentes para adquirirlos.

Ramón Sotomayor