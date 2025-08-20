Virales Viral Virales Cirugías Estéticas

'No es cierto, chocó': usuaria narra cómo fue descarrilamiento del Tren Maya | VIDEO

Una usuaria del Tren Maya comparte su experiencia durante el descarrilamiento en Izamal y aclara los rumores sobre un choque.

Amelia Caballero, usuaria del Tren Maya, relató cómo vivió el descarrilamiento en la estación Izamal/ Especial

Amelia Caballero, usuaria del Tren Maya, relató cómo vivió el descarrilamiento en la estación Izamal/ Especial

NEYEN AVILA

Amelia Caballero, usuaria del Tren Maya, narró cómo vivió el momento en que el tren con número 304 sufrió un descarrilamiento en la estación Izamal. “Hubo pánico, pero todos colaboraron y la Guardia Nacional actuó rápido para ayudarnos a salir del tren”, aseguró. La usuaria enfatizó que no se trató de un choque, desmintiendo versiones iniciales que circularon en redes sociales.

Tras el percance, el Tren Maya activó protocolos de seguridad para proteger a los pasajeros. Los que resultaron ilesos fueron trasladados a sus destinos en autobuses especiales, mientras se realizaba una inspección de las vías y del tren afectado. Este procedimiento, según la empresa, es parte de un protocolo estándar que busca garantizar la integridad de todas las usuarios.

Investigación en curso

La administración del Tren Maya informó que se integró una Comisión Dictaminadora para determinar las causas del incidente. Aunque aún no se ha dado a conocer un resultado definitivo, la investigación busca esclarecer si fue un descarrilamiento por exceso de velocidad al ingresar a la estación o un problema en las vías.

Percance de vía, no descarrilamiento: Director del Tren Maya
VER TAMBIÉN Percance de vía, no descarrilamiento: Director del Tren Maya
Lozano Águila declaró que personal del Tren Maya y la Guardia Nacional atendió a los pasajeros

Otros usuarios compartieron sus experiencias en redes sociales, describiendo cómo la coordinación del personal y la Guardia Nacional ayudó a controlar la situación. La rapidez con que se implementó la evacuación permitió que no se registraran heridos graves y que la mayoría de los pasajeros pudiera continuar su viaje sin mayores inconvenientes.




En un comunicado, el Tren Maya destacó que el servicio en el resto de las estaciones continúa con normalidad y que todas las medidas de seguridad fueron respetadas. La empresa subrayó que la seguridad de los usuarios es su prioridad y que los protocolos se cumplen en cada estación.

Se descarrila el Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán
VER TAMBIÉN Se descarrila el Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán


Conclusión: tranquilidad y claridad


El testimonio de la usuaria Amelia Caballero y la información oficial confirman que, pese al descarrilamiento, no hubo un choque con otra unidad ni víctimas graves. La experiencia sirve para reforzar la confianza de los pasajeros en la seguridad del Tren Maya, mostrando que los protocolos funcionan incluso en situaciones inesperadas.


               
               


               

               
               

               
               
               
