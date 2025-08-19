Se descarrila el Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán

La tarde de este martes se registró un descarrilamiento del Tren Maya en la estación Izamal, Yucatán. A través de redes sociales circularon imágenes y videos que muestran un vagón fuera de las vías, lo que generó preocupación entre usuarios y habitantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido información oficial sobre las causas del incidente ni sobre la existencia de personas afectadas.

La estación Izamal forma parte del Tramo 3 del Tren Maya, que conecta Calkiní, Campeche, con Izamal, Yucatán, a lo largo de un recorrido de entre 159 y 172 kilómetros. Este tramo fue construido por un consorcio encabezado por Construcciones Urales y GAMI Ingeniería e Instalaciones, y según reportes oficiales de octubre de 2023, estaba concluido al 100% en infraestructura vial.

El diseño de este tramo contempla unos 100 kilómetros de vía sencilla y 60 de vía doble, atravesando puntos de gran valor turístico y cultural como Maxcanú, Umán y Mérida-Teya. Su función principal es fortalecer el turismo en la región y facilitar el transporte de mercancías, además de servir como conexión con el tren transístmico, pieza estratégica para el desarrollo logístico del sureste del país.

Desde su inicio, el Tren Maya ha enfrentado críticas por su impacto ambiental, especialmente en zonas con suelos kársticos, donde predominan rocas solubles como caliza o dolomita, lo que representa retos técnicos para la construcción y operación ferroviaria.

Ni el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ni la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), responsables del proyecto, han emitido un comunicado al respecto. Se espera que en las próximas horas se aclaren las circunstancias del accidente y las acciones a seguir.