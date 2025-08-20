Percance de vía, no descarrilamiento: Director del Tren Maya

Este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Descarrilamiento Tren Maya

El general Óscar David Lozano Águila, director del Tren Maya, informó que no hubo pasajeros lesionados del descarrilamiento ocurrido ayer.

Describió que el tren 304 que viene de Cancún tomó la vía directa "porque la posición del aparato de cambio de vía estaba en posición directa y el 307 estaba estacionado en la estación".

Al pasar el segundo cuño, se presentó una anomalía en el cambio de vía, afectando los coches de los trenes que colisionaron con el que estaba estacionado, dijo.

"Es un percance de vía, no es un descarrilamiento, porque solamente es un buggy del coche 3 el que se sale y al salirse queda ligeramente recostado en el MC1 del tren 307 que estaba parado y por eso se ve inclinado".

Lozano Águila declaró que personal del Tren Maya y la Guardia Nacional atendió a los pasajeros y se activó de manera inmediata la comisión dictaminadora de accidentes ferroviarios de Tren Maya, con personal técnico especialista presentándose peritos de la Fiscalía General de la República.

Manifestó que una vez determinadas las causas del hecho, se establecerán las acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y las operaciones.

Información en desarrollo.

(ARCHIVO)