Ninel Conde quiere cantar música cristiana

“Me encantaría grabar música cristiana. De hecho, ya le lancé por ahí a Thalía que la amo y la adoro y le dije: ‘Cuando te nazca del corazón, hagamos algo para nuestro Padre’”, declaró emocionada Ninel Conde durante un reciente encuentro con los medios. La actriz y cantante sorprendió al anunciar que desea incursionar en el género cristiano, nada menos que de la mano de Thalía.

Conde explicó que esta nueva faceta es una forma de agradecerle a Dios por las bendiciones que ha recibido, especialmente tras haber enfrentado situaciones difíciles, como la violencia que sufrió por parte de una expareja. A pesar de que su imagen ha estado ligada a la sensualidad, el pop y la música de despecho, la llamada “Bombón asesino” está decidida a explorar un camino espiritual en su carrera musical.

Según Ninel, Thalía no solo recibió con cariño la propuesta, sino que también mostró disposición a trabajar con ella: “Me dijo que cuando estuviera en Miami nos juntábamos y platicábamos. Le dije: ‘quiero que cantemos algo lindo, sobre la experiencia de las mujeres, de lo que yo he vivido’. Y me respondió: ‘claro, cuando esté allá, platicamos y me cuentas’”.

Aunque aún no hay una confirmación oficial ni fecha para la colaboración, la conversación entre ambas artistas dejó abierta la posibilidad de verlas juntas en un tema dedicado a la fe.

Reacciones en redes: entre apoyo y burlas

Las declaraciones de Ninel generaron un sinfín de comentarios divididos en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su búsqueda de un enfoque espiritual, otros la criticaron duramente y comenzaron a apodarla el “Bombón evangélico”. No faltaron quienes aprovecharon el momento para lanzar comentarios ofensivos sobre su apariencia, sugiriéndole incluso que “mejor buscara un médico”.

Desde hace tiempo, Ninel Conde ha sido blanco de críticas por los evidentes cambios en su rostro. Aunque hay quienes consideran que aún luce atractiva, otros aseguran que los procedimientos estéticos han afectado negativamente su imagen. La actriz ha preferido no hablar públicamente sobre los tratamientos a los que se ha sometido, aunque en su momento la periodista Elisa Beristain reportó que viajó a Turquía para retirarse biopolímeros del rostro, colocarse un implante en los labios y someterse a una cirugía para alargar su cara.

Ninel Conde no es la única figura del espectáculo que ha manifestado su deseo de incursionar en la música cristiana. En años recientes, artistas como Daddy Yankee y Farruko sorprendieron al dejar el reguetón para enfocarse en temas con mensajes religiosos.

Por ahora, queda esperar si la colaboración entre Ninel y Thalía se concreta… y si el público está dispuesto a verla bajo una nueva luz.