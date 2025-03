Ninel Conde sufre accidente durante sus vacaciones ¿Qué pasó?

La actriz y cantante mexicana Ninel Conde, volvió a figurar entre las tendencias de redes sociales en horas recientes luego de que sufriera un aparatoso accidente durante sus vacaciones en Colorado.

En días recientes el 'Bombón asesino' compartió a través de sus perfil en redes sociales fotografías de sus vacaciones en el paisaje nevado de Colorado, Estados Unidos, donde aprovechó para hacerse algunas fotografías en traje de baño mientras posaba entre la nieve.

Sin embargo, su visita a Colorado se vio mermada luego de que sufriera un accidente mientras esquiaba, situación que ella misma compartió en redes sociales.

"En el último día, de la manera más tonta, se me torció el Ski y mi rodilla me dio un resortazo, creo que fue un ligamento y, pues, estoy con hielo (…) Todos los días, esquiando en pistas negras… Y esto fue bajándome del lift, me aplastaron el Ski de atrás y se me dobló la rodilla", dijo en un video que compartió a través de su cuenta oficial en Instagram.