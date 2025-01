Thalía combina un corset de encaje con jeans y luce espectacular

La cantante y actriz mexicana Thalía, conocida tanto por su talento como por su impecable estilo, ha sorprendido nuevamente a sus seguidores al compartir en las redes sociales un look que mezcla sensualidad y frescura: un corset de encaje rojo combinado con jeans de corte recto.

Este conjunto no solo reafirma que a lo largo de los años, Thalía se ha convertido en un ícono de moda que inspira a mujeres de todas las edades, sino que también nos da una lección sobre cómo equilibrar la elegancia y sensualidad con la comodidad en un solo outfit.

Así que si estás buscando un look que puedas lucir este 14 de febrero para salir con tu pareja o, por qué no, a celebrar con tus amigas, sigue leyendo porque Thalía tiene la opción ideal.

El look de Thalía que desató suspiros en Instagram

En un reciente post en su cuenta de Instagram, Thalía mostró este outfit que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

El corset de encaje, tradicionalmente asociado con looks más formales o nocturnos, se convierte en una pieza versátil al combinarse con unos jeans de tiro alto en tono azul clásico.

La textura delicada del encaje contrasta de manera perfecta con la rudeza del denim, logrando un equilibrio visual que resulta fresco, moderno y femenino.

El toque de sofisticación del look se acentuó con unos zapatos de punta con tacón, que estilizan su figura y alargan las piernas, además de un maquillaje natural que destacó su característico glow, sin olvidar una melena perfectamente peinada en ondas suaves.

Para completar, Thalía optó por accesorios minimalistas que no le robaron protagonismo al conjunto.

Tras la publicación del look en Instagram, los comentarios no se hicieron esperar. "¡Diosa!" y "Siempre a la vanguardia" fueron algunos de los mensajes de sus seguidores, quienes no tardaron en señalar que Thalía sigue siendo un referente de moda.

¿Cómo puedes replicar el estilo de Thalía?

Este look es una gran inspiración para quienes buscan un estilo que combine comodidad con un toque de sensualidad. Y como se acerca el Día de San Valentín, Aquí te dejamos algunas ideas para que adaptes esta tendencia a tu propio guardarropa:

Elegancia casual. Opta por un corset en colores clásicos como negro, rojo, blanco o beige (otros tonos como el rosa barbicore, también son un gran acierto), y combínalo con unos jeans rectos o de corte mom para lograr un equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado.

Estilo urbano. Si prefieres algo más casual, reemplaza los tacones por unos tenis blancos o botines. Este detalle transformará tu outfit en algo ideal para un brunch o una salida informal.

Impacto total. Para ocasiones más formales, agrega un blazer oversize que contraste con el corset y los jeans. Los accesorios llamativos, como aretes largos o un clutch brillante, elevarán tu look al instante.

Thalía: el ícono de moda que nunca pasa de moda

Thalía no es ajena a los experimentos en moda, y eso la convierte en una fuente constante de inspiración. Desde los años noventa, cuando era protagonista de las telenovelas más icónicas, hasta ahora, siempre ha sabido adaptarse a las tendencias sin perder su esencia.

Este último look es un recordatorio de cómo las piezas básicas pueden transformarse en un conjunto impactante con las combinaciones adecuadas. Además, es perfecto para mujeres de todas las edades que quieren destacar con un estilo atrevido, pero sin complicaciones.