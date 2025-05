Música en un suspiro

De tal palo tales astillas…

Hay una lápida que en verdad representa una carga de un peso considerable: el apellido. Pongámonos en el lugar de Franz Xaver Mozart, Hans Einstein o Lorenzo de Medici…, todos ellos descendientes de grandes íconos en las artes, ciencia o política. La indagación sobre sus talentos o comparación continua es algo que tendrán que soportar toda su vida.

Por ejemplo, después de 525 años, el peso del apellido Medici le sigue generando molestias al escritor Lorenzo, último descendiente de la prestigiada familia florentina nacido en 1951. Al saberte Medici, o Mozart o Einstein, se genera en automático una serie de expectativas de muchos tipos…, ¡una verdadera carga!

Si bien el apellido Bach puede pesar mucho, al menos 5 de sus 9 hijos lo lograron soportar dignamente y de alguna manera ser valorados por mérito propio. Iniciemos con el mayor: Wilhelm Friedemann Bach. Al ser el primogénito, desde muy niño mostró gran como un gran violinista y organista. A pesar de nacer en pleno barroco logró adelantarse a su época ganándose más tarde el apelativo de "El Schumann del siglo XVIII".Por increíble que parezca, algunas de sus sonatas aluden ya a Beethoven, y sus polonesas son en definitiva la antesala de Chopin. En este sentido logró consolidar la polifonía barroca en un medio emotivo pre-romanticista. Sin embargo, Wilhelm Friedemann no fue solamente romántico en su estilo compositivo, sino que al igual que Beethoven logró romper las cadenas del patronazgo de la nobleza y burguesía. Ello no le dio muy buen resultado, pues la sociedad no funcionaba aun así, así que murió pobre y olvidado en Berlín a los 73 años de edad. Como dato curioso, la explanada donde solía dormir en una banca lleva el nombre de Plaza Friedemann Bach. El segundo hijo fue Carl Philipp Emanuel. Gran teórico sobre la técnica de interpretación del teclado, fue un paso fundamental en la formación de Mozart. Además, Haydn le tenía en gran estima y admiración por su aportación de forma y fondo. A él le toca salir de la influencia de su padre Johann Sebastian, de Handel y de Telamann, pero se encuentra en la naciente época de los grandes clásicos Haydn y Mozart. Sin embargo, al igual que su hermano Wilhelm Friedemann, estilísticamente se le ubica más bien en el Romanticismo. Por décadas fue el clavicembalista de la Corte de Federico II de Prusia, gran estadista, flautista y compositor alumno de Johann Joachim Quantz y gran amigo de Voltaire. Johann Christian Bach, el Bach londinense. Fue el más joven de la familia.

Finalmente, hijo de su tiempo y profundamente influenciado por el estilo italiano, Johann Christian Bach logró componer música más ligera, alegre, rápida y digerible. Sumamente prolífico: más de 90 sinfonías sin mencionar algunas óperas, cantatas y una copiosa producción de música de cámara.

Por 20 años vivió en Londres donde sería el maestro de música de la Reina Carlota, además de ser reconocido como compositor de óperas. Su vida ostentosa lo llevó a la quiebra muriendo en Londres en la miseria. Siendo grandes amigos, Mozart manifestó que Johann Christian Bach había sido modelo a seguir en el terreno de la composición sinfónica. Restarían Johann Christoph Friedrich, a la luz el mejor clavicembalista de la familia, aunque no necesariamente el mejor compositor. Y finalmente Johann Gottfried Bernhard, talentoso organista, aunque llamado "La oveja negra". Ello por su manejo irresponsable de sus finanzas y múltiples endeudamientos. "De tal palo, tal astilla"…no, yo no creo eso de la familia Bach. Más bien creo que "de tal palo, surgieron bosques enteros de belleza y creatividad más allá de un nombre.Música en un suspiro.