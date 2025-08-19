Deportes SANTOS LAGUNA Liga MX Leagues Cup Beisbol LMB

Monterrey renovaría a Sergio Ramos; ¿Cuánto dinero gana en Rayados?

El defensa español se quedaría un año más con los Rayados siendo uno de los jugadores mejor pagados del club

EL SIGLO

Sergio Ramos figura como uno de los mejores fichajes que hay en la Liga MX.

Cuando se habla de uno de los refuerzos más "bomba" que han habido dentro de la Liga MX, se encuentra el de Sergio Ramos, el defensa español que consolidó su carrera con el Real Madrid rompió el mercado de fichajes luego de que se anunciara su llegada a los Rayados de Monterrey a principios de 2025.

El español ha dejado una sensación positiva con lo realizado en la cancha tanto defensiva como ofensivamente, pues el zaguero también ha brillado en diversos partidos con una asistencia o una anotación, sin embargo, en recientes días se estuvo hablando sobre una posible no renovación a su contrato con el conjunto regio.

Sergio Ramos renovaría con Monterrey; ¿Cuál es su sueldo en Rayados?

Ante esto, según informó Luis Castillo del medio Récord, el defensa tiene intenciones de quedarse en el norte del país y seguir militando para Rayados, si bien, no se ha dado a conocer públicamente su renovación de contrato, dicho portal aseguró que su estancia estaría asegurada por un año más.


A sus 39 años, el jugador continúa mostrando destellos interesantes en el campo de juego, no obstante, el hecho de que el próximo año llegará a la edad de 40 podría ser un factor riesgoso para su carrera ante la idea de un posible retiro.


En lo que respecta a su salario, el defensa es uno de los jugadores que mejor sueldo percibe en "La Pandilla", pues según el portal especializado "Salary Sport", dio a conocer que Sergio Ramos gana semanalmente la cantidad de 687 mil 250 pesos.


Mientras que su salario cada año está pactado en 35 millones 737 mil pesos, una exorbitante cantidad que, aunque no lo parezca, no es el jugador con mejores ingresos en la institución, pues se encuentra solamente por debajo de nombres como Sergio Canales y Lucas Ocampos.


               
               


               

               
               

               
               
               
elsiglo.mx