FMF rompe el silencio tras violencia suscitada en la jornada 5; tres días después

La Federación Mexicana de Futbol escribió en sus redes sociales un comunicado que generó polémica entre los lectores por lo escrito.

El pasado fin de semana, la violencia se hizo presente una vez más en la Liga MX en distintas partes del país, ya que en diversos recintos de los equipos se suscitaron altercados, peleas e incluso una balacera.

Primeramente, se suscitó una batalla campal fuera y dentro del estadio de Tigres iniciada por simpatizantes de los felinos contra aficionados del América, lo que derivó en la detención de tres fanáticos del equipo de la UANL por violencia física.

Aunado a eso, otra riña sucedió al interior del estadio Akron tras la derrota de Chivas ante Bravos de Juárez, suceso en el que se vio involucrado el hermano de Ángel Zaldívar, delantero de los fronterizos, pues el propio jugador denunció que su familiar fue agredido sin saber que también le dio una golpiza a un aficionado del Rebaño Sagrado.

Por último, se presentó una balacera a las afueras del estadio Cuauhtémoc previo al duelo entre Puebla y Atlético de San Luis, esto debido a que dos grupos de vendedores ambulantes se pelearon por el control de la zona de comercio terminando con la vida de una mujer y un herido tras diversas detonaciones de arma.

FMF rompe el silencio sobre violencia en la jornada 5; su respuesta genera dudas

Ante esto, la Federación Mexicana de Futbol compartió un comunicado en redes tres días después en relación a lo sucedido, ¿la respuesta?, una serie de declaraciones que decepcionó a usuarios tras no dejar en claro la sanción que se impondrán a los responsables.

"La Federación Mexicana de Futbol, la Dirección de Seguridad de la LIGA MX y la Comisión Disciplinaria informan que, tras los hechos de violencia suscitados durante la Jornada 5 de la LIGA MX en los estadios Universitario y Akron, iniciaron una investigación de oficio para deslindar responsabilidades".