Minuto Rotario

Él es el único que puede hacer las cosas nuevas. solo tienes que creer, tener fe, y pedirlo: Renuévame, ya no quiero ser igual. Respondió Jesús y le dijo: “De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios”.

En el rotarismo aplicamos esta máxima: Renovarnos constantemente, para permanecer vivos como institución sirviendo a la sociedad, sin olvidar hacerlo siempre con alegría, con amor fraterno. Nada de lo que se haga tiene sentido, si no se hace con amor.

Así pensamos y actuamos en Rotary. Llenar este mundo de amor. Que en nuestros corazones no haya nada más que amor y paz, y estos se reflejen en todos nuestros actos, para hacer de este mundo, un mundo mejor, donde todos podamos ser felices. Ese es nuestro deseo para este 2025, para toda la sociedad.

Lo dicho: el Rotarismo no descansa. Cerramos el año impresionantemente, con actividad de suma importancia que hacemos saber de inmediato a toda la sociedad lagunera.

Fue muy grato ver el pasado domingo 29 de Diciembreactividad que ya no alcanzamos a reflejar en el número anterior,a nuestro Gobernador del Distrito 4110, Sergio Tejeda, en las instalaciones de la feria de Torreón, al acudir a recibir dos contenedores con nada menos que 540 sillas de ruedas, que se adquirieron como Distrito, con apoyo de los Distritos 5160 y 5520, de la Wheelchair Foundation y la logística de importación de FURMEX.

El Gobernador Tejeda agradeció a nuestro Club Rotario Torreón por facilitar las instalaciones de la feria para almacenar y distribuir las sillas recibidas. Y pidió a la comunidad lagunera y a todos los clubes rotarios de la región que en esta semana estén pendientes de la publicación de las bases de participación para adquirirlas.

Así es que exhortamos a la sociedad lagunera que tenga necesidad de una silla de ruedas, a que acuda a el Club Rotario de su preferencia o cercanía a gestionar la donación correspondiente. Buen inicio de año para el rotarismo en la Laguna que augura un año de grandes satisfacciones en beneficio de la sociedad.

Lo que hace la Magia de Rotary y hasta donde pueden llegar nuestros intercambistas: Samantha Cristoforetti del Club Rotario de Koln am Rhein, en Alemania, quien a los 17 años fue intercambista de Rotary, lleva ya cuatro meses en la Estación Espacial Internacional en una nave de investigación del tamaño de una casa de seis habitaciones que orbita la tierra cada 90 minutos. Se conecta a las reuniones rotarias de su club y asombra a los socios con sus vistas cósmicas. Lleva orgullosamente el banderín de su club, a pesar de que el límite de peso permitido a cada astronauta es de 1.5 kilos en total. Ella aspiró desde su infancia, leyendo bajo las sábanas, en secreto, literatura como Una Escalera a la Luna, o los viajes de Marco Polo. Cuando tenía 17 años y cursaba el último año de enseñanza media, viajó a St. Paul, Minnesota, EEUU, como estudiante de intercambio. Luego asistió a un campamento espacial en Huntsville, Alabama, y ahí estudió el transbordador espacial y simuló una misión de 24 horas.

Estas historias son comunes en Rotary, es la Magia de Rotary que motiva a miles de jóvenes en el mundo a pertenecer a nuestra Institución y, los jóvenes de la Laguna no deben ser la excepción, de soñar como Samantha y con el apoyo de Rotary, hacer realidad sus sueños. Importante visita realizaron a Rouch, Argentina, socios rotarios de la ciudad de Saltillo, coordinados por Agustín Garza Sánchez, para ver Proyectos de Subvenciones, visita que sin duda aportará grandes beneficios al rotarismo, tanto de Argentina, como de México y en particular de Coahuila.

Seguimos exhortando a todo el rotarismo a que asistan y aprovechen las inscripciones con precios preferentes para nuestras tres principales actividades a las que debemos de asistir en nuestro Distrito. Está el RIMEX que se llevará a cabo en La Paz, Baja California Sur, del 30 de Enero al 01 de Febrero de este año, organizada por el Distrito 4130. Luego tendremos el PELS 2025, que se realizará en Ciudad Juárez los días 14 y 15 de marzo, y en la que hasta el 15 de enero las inscripciones serán con un costo preferencial.

Estas actividades son muy importantes para los rotarios, ya que además de la convivencia que tenemos, nos capacitamos para poder ser más eficaces en nuestras gestiones y acciones en beneficio de la sociedad, instruyéndonos sobre los principios, fundamentos, valores, actividades, proyectos y subvenciones rotarias, y estas actividades nos preparan para nuestra Convención Distrital 4110, que es la número LXVII a llevarse a cabo en los días del 21 al 24 del mes de mayo del 2025 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, que comprende los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Aguascalientes, de la cual, sigue preparándose toda la logística que hará de ella una experiencia inolvidable, ya que asistiremos a eventos de trascendencia nacional e internacional, pero lo más valioso es la confraternidad que nos nutre para todo el año rotario y para el resto de nuestras vidas.

Vamos ahora a la Cápsula Rotaria número 28, de nuestro amigo y Ex Gobernador Rotario, Ángel Morales, con el tema de: ROTARY EN EL DESFILE DE LAS ROSAS EN PASADENA, CA. USA.El 1 de enero de 2025, Rotary International participó en el Desfile de las Rosas en Pasadena, California, con un carro alegórico titulado “On the Road with Rotary” (En la Ruta con Rotary). Esta participación la hace Rotary cada año, y en esta ocasión va de la mano con el tema del desfile de este año: “Best Day Ever” (“El Mejor Día de Todos”) y que va con el lema anual de Rotary 24-25 “La Magia de Rotary”. El carro alegórico de Rotary es una tradición que se ha mantenido durante más de 40 años, sirviendo como una importante herramienta de relaciones públicas para nuestra organización. Se estima que el desfile es visto por más de 41 millones de hogares en EUA y 28 millones a nivel internacional, lo que le brinda a Rotary una plataforma muy importante para mostrar su impacto mundial y promover su misión de “Service above Self ” (“Dar de si, antes de pensar en si”).

La participación de Rotary en el desfile no es financiada por Rotary International, sino por donaciones de rotarios, clubes y distritos de EUA y Canadá, así como por patrocinadores corporativos e individuales.

El presupuesto para el carro de 2025 es de $143,655 USD, lo que, considerando la gran audiencia, representa un costo de solo 2 centavos por espectador. El carro de este año, “On the Road with Rotary”, simboliza el compromiso de la organización con el servicio y su presencia activa en comunidades de todo el mundo. La participación de Rotary en el Desfile de las Rosas permite a Rotary compartir su mensaje de esperanza a todo el público del mundo. Representando una animada escena de una granja con una camioneta amarilla llana de animales. Este carro obtuvo el “Premio al Voluntariado del Torneo” por su destacada presentación floral e interpretación del tema del desfile. No olviden: “Servir con Alegría”.