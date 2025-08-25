Minuto Rotario

Edgar Bussón del Club Rotario Ejecutivo de Aguascalientes nos invitó a conectarnos vía zoom al curso de inducción para nuevos socios... y no tan nuevos. Rotary for Rookies. Que se llevó a cabo el sábado pasado de 9 a 1 pm. Luego que nos platique cómo les fue en ese interesante curso para novatos.

-0-El Club Rotario de Torreón esta invitando a todos los rotarios de la Comarca lagunera a su II Seminario de Instrucción Rotaria, que se realizará el próximo sábado 30 de agosto de 2025 en el Salón de Eventos de la Vinícola Cuatro Ángeles. Se tiene un programa muy interesante, que combina pláticas rotarias y de temas de actualidad. Pedro Facio, rotario del CR Torreón Campestre, nos impartirá la conferencia "Vitaminas para la mente" y nos comenta Pedro que la felicidad no es la ausencia de problemas... sino la habilidad de salir adelante con ellos. Otro expositor es Rodrigo Cigarroa, socio del CR Torreón Laguna, también es autor del libro Anclas del amor, es conferencista de corte internacional y Life Couch especializado en inteligencia emocional, hipnosis y programación neurolingüística, su plática: Transformación en Minutos: La fuerza oculta de tu subconsciente, y nos dice que el verdadero poder no está afuera, sino dentro de nosotros, en la mente subconsciente. David Alonso Carrasco, miembro del CR de Torreón nos dará una plática sobre el Intercambio rotario de Jóvenes, programa que se encarga de enviar y recibir jóvenes de entre 16 y 18 años de edad a diversos países del mundo. Otro tema impartido por Fernando Jiménez será el de el Rotarismo en el Distrito 4110, con datos muy importantes sobre la distribución de los socios en los cinco estados que forman el Distrito 4110. El Dr. Ignacio Méndez Lastra tendrá a su cargo otro importante tema rotario que está preparando: Semblanza de Rotary . Todos los interesados en asistir a este Seminario pueden llamar por whatapp al 871 121 7897 para su registro.

-0-El Distrito 4110 y el Comité Distrital de la Fundación Rotaria está convocando a todos los clubes a la capacitación previa en la Feria de Proyectos Tridistrital, que se celebrará el 25 de agosto de 2025 a las 6 pm vía zoom la ID: 871 7082 44 89 Clave 4110. Así que todos los clubes que tengan interés en participar comunicarse con Violeta Jáquez, al 871 211 2324 para mayores informes.

-0-Las directivas del Club Rotario de Torreón y de la Cruz Roja se reunieron para ver las necesidades más urgentes de la benemérita institución y ver en que se les puede ayudar. Esperemos buenas noticias pronto.

-0-El lunes 18 de agosto pasado se llevó a cabo la cena hogareña, siendo anfitriones: Angel y Elisa, presidente: Ricardo Ortiz, expositores: David y María. Invitados: Raúl Cuevas y Yolanda, Rodolfo Alcalá, Jesús Zavala y Marisa y la reseña a cargo de Víctor Medrano y Diana. Con la puntualidad que caracteriza a nuestro club, en punto de las 8 pm dio inicio la cena hogareña en 4 Ángeles, quienes nos recibieron con la calidez que los distingue. Nuestro presidente dirigió unas palabras de bienvenida para dar paso a la exposición de nuestro compañero David Alonso Guerra quien compartió con entusiasmo su experiencia como intercambista rotario en Hungría. David explicó de manera clara los requisitos y procesos que debe cumplir un joven para participar en este programa, destacando la importancia de mantener un historial académico sólido, así como un ambiente familiar estable y comprometido con los valores. Mencionó también la forma en la que se evalúan las puntuaciones de los jóvenes que participan tanto como inbounds (al recibir estudiantes de otros países) como outbounds (al ser enviados al extranjero).

-0-De especial interés resultó su reflexión sobre la tendencia actual: los clubes rotarios de la Comarca Lagunera solo contarán con dos intercambistas, ya que la participación ha disminuido en los últimos años. Consciente de este reto, David hizo un llamado a generar conciencia y a fortalecer la promoción del programa, resaltando que estas experiencias no solo enriquecen a los jóvenes, sino también a las familias y comunidades que los reciben. Además, recordó que el intercambio no solo representa una oportunidad, sino una formación integral en valores, cultura y liderazgo, que forma ciudadanos globales con visión de servicio.

-0-Tras la enriquecedora exposición, los anfitriones ofrecieron una exquisita cena estilo italiano, la cual se disfrutó en un ambiente de camaradería. Durante la velada se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas, en la que los presentes tuvieron oportunidad de profundizar en los distintos aspectos del programa de intercambio. Más tarde cada asistente realizó una breve presentación sobre su familia y el ramo profesional al que se dedica, lo que propició un diálogo amistoso y cercano, donde se compartieron anécdotas y experiencias en un ambiente relajado y cordial. El evento concluyó a las 10:45 pm con expresiones de agradecimiento tanto a los anfitriones por su hospitalidad como al expositor por su valiosa aportación. Una velada sin duda enriquecedora que reafirma el espíritu de compañerismo y crecimiento que caracteriza a nuestro club. Damos gracias a Víctor y Diana Medrano que hicieron una magnífica reseña de esta cena hogareña.

-0-Reinauguración del Club Rotario AMAR (Una organización al servicio del arte y la cultura). Palabras del rotario Lic. Mauro Jiménez Lazcano, director general de la revista macroeconomía y nos dijo: Cuando nuestra GDA Adriana de la Fuente me invitó a hablar un minuto con una reflexión Rotaria en esta gran Club AMAR, pensé en Chopín, que si yo fuera pianista, les tocaría el "Vals Minuto", pero como no lo soy les invito a releer "El Arte de Vivir", de André Maurois.Vivimos una época especial de la Humanidad con tanta tecnología que nadie debería pasar compasión, caridad por los que sufren, "nada somos", como dijo San Pablo: sólo seríamos como címbalos que retiñen. Saludos cordiales.

-0-Ya viene la FERIA DE TORREÓN 2025, del 5 de septiembre al 5 de octubre vive la tradición con el lema: "Diversión que nos une en familia". Con muchas promociones, shows y conciertos gratis con tu boleto de entrada. Gratis con tu boleto de entrada: 1. Illusion On Ice con su nuevo show COSMO, (inicia a partir del 11 de septiembre). 2. Circo Ronkaly con grandes efectos audiovisuales y funciones todos los días GRATIS. 3. Conciertos GRATIS en el Foro de las Estrellas. 4. Shows GRATIS en el Teatro del Pueblo Mayagoitia de jueves a domingo. Además, tendremos atractivas promociones: Promociones de Entradas. Promociones en Juegos Mecánicos. Promociones en Alimentos. PROMOCIÓN EN CERVEZA.

-0-Y ahora presentamos la Cápsula Rotaria del GDA Angel F. Morales:

LA INFLUENCIA DE ROTARY EN EL MUNDO

El ascenso y la caída de la civilización dependerá de la capacidad o falta de reflexión por parte de la gente. Lo mejor que podría sucederle, tanto al hombre como a cada país, sería que se promoviese la reflexión individual y nacional.THE ROTARIAN, febrero de 1916

-0-A pesar de que los rotarios representamos una fracción mínima de la población mundial, pues somos aproximadamente 1,400,000 distribuidos en más de 46,000 clubes en 200 países y regiones geográficas, que solo representamos un 0.018% de todos los habitantes del planeta, nuestro impacto es notable y desproporcionado en relación a nuestro tamaño. Esta influencia se debe a varios factores clave que potencian nuestra visibilidad y eficacia en el ámbito global.

Compromiso y Profesionalismo

En Rotary International agrupamos a líderes empresariales y profesionales, quienes canalizan su experiencia y habilidades hacia el servicio comunitario. Este enfoque profesional nos permite diseñar e implementar proyectos con una planificación estratégica y una ejecución eficiente, por lo que logramos alcanzar un alto impacto en todas nuestras acciones.

Enfoque en Causas Mundiales

La organización se centra en áreas de interés que tienen un alcance mundial, como la erradicación de enfermedades, la promoción de la paz, el acceso a agua potable, la educación y el cuidado del medio ambiente. Un ejemplo destacado es el programa PolioPlus, iniciado en 1985, que ha contribuido significativamente a la reducción del 99.9% de los casos de poliomielitis a nivel mundial.

Alianzas Estratégicas

Rotary colabora con organizaciones internacionales, gobiernos y entidades privadas para ampliar su alcance y recursos. Estas alianzas permiten implementar proyectos de gran escala y sostenibilidad, como subvenciones globales que financian iniciativas en diversas comunidades alrededor del mundo.

Estructura Descentralizada y Adaptabilidad

La estructura de Rotary, basada en clubes locales autónomos, permite una rápida respuesta a las necesidades específicas de cada comunidad. Esta descentralización facilita la implementación de proyectos relevantes y efectivos, adaptados al contexto local.

Visibilidad y Reconocimiento

A través de sus acciones y resultados tangibles, Rotary ha ganado reconocimiento y credibilidad a nivel mundial. Su enfoque en la ética, la transparencia y la eficacia en el servicio ha consolidado su reputación como organización confiable y efectiva en la promoción del bienestar global.En resumen, la notable presencia de Rotary International en el escenario global, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, se debe a su enfoque estratégico, profesionalismo, alianzas efectivas, estructura adaptable y compromiso con causas de impacto mundial. Estos elementos combinados nos permiten a los rotarios generar cambios significativos y duraderos en las comunidades que servimos.

UNIDOS PARA HACER EL BIEN

SALUDOS Y SALUD