Iniciamos este Minuto Rotario con mucha tristeza, pues hemos perdido a un gran amigo, un gran rotario, nuestro hermanito Manuel Landeros García, de quien transcribo su último mensaje: Hola familia, amigos, hermanos. Comentarles que finalmente se ha cumplido la voluntad de Dios. Él me ha llamado a su presencia, estoy muy bien, con cariño les agradezco sus oraciones y por siempre haber estado al pendiente de mí.

Mi voluntad fue que no se realizara ningún tipo de ceremonia luctuosa, agradezco a todos su comprensión.

Dios es bueno.

MDJLG Sus amigos del Club Rotario de Torreón le decimos con mucho cariño: Querido hermanito Manuel, hoy nos despedimos con gratitud y admiración por tu invaluable labor y espíritu de servicio. Tu entrega, liderazgo y calidez dejaron una huella imborrable en nuestro club y en cada corazón que tocaste. Aunque ya no estás con nosotros físicamente, tu ejemplo permanecerá como inspiración para todos. No es un adiós, sino un hasta pronto, porque los lazos rotarios no conocen fronteras ni distancias. Gracias por todo lo compartido y por ser un verdadero reflejo de nuestro lema: "Dar de sí antes de pensar en sí". Te llevas nuestro cariño, respeto y el más profundo reconocimiento. ¡Hasta siempre! Es inicio de año rotario y los cambios de Directivas en más de 34,000 clubes del mundo se están realizando en estos días. Nos reporta el Lic. Gerardo Cajero Navarro que el pasado 5 de julio en ceremonia realizada en la Casa Club, tomó posesión como presidente del Club Rotario de Durango, A.C. y en el mismo evento tomó Protesta como presidenta del Comité de damas del club su esposa Patricia Nevarez.

Y nuevamente sonaron juntas todas las campanas del Rotarismo de Chihuahua Capital!!...Felicidades a todas las mesas directivas salientes y los mejores deseos de éxito para quienes están tomando protesta!! Y gracias a nuestro Gobernador Martin y su esposa Lucy que acompañaron a todos los rotarios de la Cd. de Chihuahua.

Aquí el Club Rotario de Torreón en una ceremonia muy digna se efectuó el cambio de directivas, como presidente el CP Ricardo Ortiz Hernández, presidente electo Ing. Rodolfo Alcalá Moya, vicepresidente Buenaventura Francisco López Pérez, secretario Ing.Guillermo Contreras de la Paz, tesorero Manuel Guillermo Atilano Santoyo.

El miércoles 16 de julio fue presentado el Plan de Trabajo de la Mesa Directiva 25-26 del Club Rotario de Torreón, cada integrante dio a conocer sus metas, de donde damos a conocer las siguientes: Aumentar la membresía en un 5% en este año. Que todos los socios participen en las actividades del club, establecer alianzas con otras organizaciones y empresas altruistas, programa de capacitación para todos los socios y sus cónyuges, programa de mentoría para nuevos socios, mejorar la comunicación que incluya redes sociales, whatsapp, correo electrónico y sitio web. Participar en la elaboración de una subvención global. Organizar jornadas de detección de cáncer de próstata. Apoyar el programa de becas. Asistir al Pels, entre otras muchas metas que se dieron a conocer.

Realizar y distribuir el directorio de los socios del club, realizar y supervisar el programa de Cenas Hogareñas. La Avenida de Servicio a la Comunidad nos mostró la distribución de apoyos a la comunidad contando para este renglón con un presupuesto de $4,000,000 de pesos generados por la Feria de Torreón.

La Feria de Torreón se celebrará este año del 5 de septiembre al 5 de octubre de 2025. Espectáculos confirmados: Ilusión on Ice, Circo Roncaly, Stand del Estado de Coahuila con la temática de los dinosaurios, y muchos atractivos más.

Servicio a la Juventud: Abanderamiento de Outbounds. Recibimiento de Inbounds. Junta Distrital con Outbounds e Inbounds. Viaje Ruta Maya con Inbounds. Reuniones con el Club Interact.

Fundación Rotaria de la Laguna: Custodia y administración de recursos. Cumplir obligaciones fiscales. Declaración anual. Declaración de transparencia.

Fundación Rotaria Internacional: Meta cada rotario cada año, Meta Polio Plus, Subvención con el Club Rotario de North Shore, Houston, Texas.

El Club Rotario Saltillo Innova nos reporta su nueva directiva: Marina Moncada asume la presidencia de su club, sucediendo a Diana Irina Rodríguez Ramos. El Lic. Tadeo Carrizales Issac asistente del Gobernador del Distrito 4110 les tomó protesta en un acto solemne. Muchas felicidades y éxito en este nuevo capítulo de la historia de su club.

El Club Rotario Misión Piedras Negras nos reporta que son un Club de mujeres rotarias que fundaron su club en 2004, año del Centenario de Rotary y en el que yo tuve el honor de ser Gobernador del Distrito 4110. Este club inició actividades ayudando a los damnificados de la inundación de Villa de Fuentes, siendo todas las socias esposas de rotarios.

Myrna Menchaca, fundadora de este club nos dice que es como un oasis, porque van ayudando a la gente y reciben mucha satisfacción de ver los logros obtenidos y eso les da mucha serenidad en sus vidas personales.

Entre las fundadoras encontramos a Graciela Leal, Marina de Luna y Mirtala Barrera quienes nos dicen que sus primeros años no fueron fáciles, ya que en su ciudad solo había clubes de rotarios hombres. Jaime Chávez asistente del gobernador nos dice que el Club Rotario Misión Piedras Negras, es un grupo de damas muy unidas y que hacen una labor destacada en su comunidad.

Y ahora presentamos la Cápsula Rotaria #4 del año 25-25: de GDA Ángel F. Morales.

¿POR QUÉ SOMOS ROTARIOS?

Rotary constituye una fuerza para la integración en un mundo en que predominan las fuerzas de la desintegración; Rotary es un microcosmos de un mundo en paz, un modelo que toda nación debiera seguir.

My Road to Rotary

¿Qué es ser Rotario? Ser Rotario es mucho más que pertenecer a un club o participar en reuniones semanales. Es una decisión de vida que nace del deseo de servir, de marcar una diferencia en el mundo y de construir un legado de paz, comprensión y ayuda mutua. Somos rotarios porque compartimos valores fundamentales que nos impulsan a actuar con propósito, a tender la mano al necesitado y a trabajar juntos por un mundo más justo y humano.

Vocación de servicio

Una de las principales razones por las que somos rotarios es nuestra profunda vocación de servicio, Rotary no es una organización asistencialista, sino una red mundial de personas comprometidas con generar un cambio positivo y duradero. Cada proyecto, cada acción, por pequeña que sea, tiene el potencial de transformar vidas. Ya sea llevando agua potable a una comunidad, apoyando la alfabetización, promoviendo la salud o empoderando a los jóvenes, nuestro motor es el deseo genuino de servir sin esperar recompensa.

Valores compartidos

Rotary nos une en torno a valores sólidos: la integridad, la diversidad, el liderazgo y el servicio. Estos principios nos orientan en nuestras decisiones y nos inspiran a actuar de manera ética y compasiva. La Prueba Cuádruple, una guía sencilla pero poderosa, nos invita a reflexionar constantemente si lo que pensamos, decimos o hacemos es verdadero, justo, generador de buena voluntad y beneficioso para todos.

Comunidad mundial

Ser rotario nos conecta con una comunidad internacional de más de 1,400,000 personas que comparten nuestra visión. Esta red mundial nos permite trascender fronteras, aprender de otras culturas y colaborar en proyectos de gran impacto. En un mundo muchas veces dividido por el odio, la desigualdad o la indiferencia, Rotary ofrece un espacio de encuentro donde las diferencias se convierten en oportunidades de crecimiento mutuo.

Amistad y crecimiento personal

A Rotary llegamos por invitación, pero nos quedamos por la amistad. En el club encontramos un entorno donde nacen relaciones profundas y sinceras, basadas en el respeto y la amistad. Compartimos alegrías, desafíos y logros. Nos acompañamos en los momentos difíciles y celebramos los éxitos de nuestros agremiados. Además, Rotary nos brinda oportunidades constantes de desarrollo personal y liderazgo. Nos reta a mejorar, a pensar en grande y a actuar con responsabilidad.

Agentes de cambio

Somos rotarios porque creemos que el cambio es posible. No nos resignamos ante la injusticia, la pobreza o la desesperanza. Al contrario, asumimos el compromiso de actuar. Nos convertimos en agentes de cambio en nuestras comunidades, promoviendo la paz, cuidando el medio ambiente, apoyamos la salud, la educación y el desarrollo económico. Rotary nos proporciona las herramientas, nos apoya con recursos y nos da la formación para hacer realidad nuestras ideas y convertir nuestros sueños en acciones.

Legado y trascendencia

Ser rotario también es una forma de dejar huella. Muchos de nosotros queremos que nuestra vida tenga sentido más allá de lo personal o profesional. Al formar parte de Rotary, contribuimos a una historia centenaria de servicio que ha mejorado la vida de millones de personas. Nos hacemos parte de algo más grande que nosotros mismos, con la satisfacción de saber que nuestro paso por este mundo no fue como una raya en el mar.

UNIDOS PARA HACER EL BIEN

SALUDOS Y SALUD