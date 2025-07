Minuto Rotario

¡En el servir está la alegría! "Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman".

PRIMER CENA HOGAREÑA.-

En casa de nuestros distinguidos socios rotarios Lety y Guillermo Contreras se llevó cabo la primera cena hogareña del club rotario de torreón, estrenándose como Presidente Ricardo Ortiz Tere Terán. estando como invitados Rodolfo y Margarita Alcalá, El tema le tocó de desarrollarlo a Grise y Mario Calderón, y la responsabilidad de la reseña quedó a cargo Fernando Amador.

Por considerar que es de gran interés para la sociedad lagunera, nos permitimos publicar dos documentos básicos de nuestro club rotario de, uno de ellos para los jóvenes que tengan interés y/o necesidad de alguna beca para estudiar y el otro para todo aquellos ciudadanos que estén interesados en formar parte de nuestro Club.

PROGRAMA ROTARIO DE BECAS Julio 1 2025.-

GENERALIDADES

La Directiva del Club Rotario de Torreón constituirá una Reserva económica para becas prevista en el presupuesto anual para coadyuvar en la preparación profesional de estudiantes de escasos recursos y sobresalientes en Ingeniería/Licenciatura, Técnicos, Preparatoria delegando su aplicación a Fundación Rotaria de la Laguna apegándose al Reglamento correspondiente.

REGLAMENTO PARA LA APLICACIÓN DEL FONDO PARA EL FIDEICOMISO DE BECAS (Proyecto Insignia Club Rotario de Torreón)

OBJETIVO:

Establecer las políticas y procedimientos para la conformación de la Reserva económica de Becas y las condiciones para su delegación a Fundación Rotaria para su aplicación.

"La Directiva del Club Rotario constituirá una Reserva económica de las aportaciones del año a Fundación Rotaria para becas como una reserva económica prevista en el presupuesto anual para coadyuvar en la preparación profesional, técnica de estudiantes sobresaliente, delegando su aplicación al Comité de Becas mediante su reglamento correspondiente.

DEFINICIONES:

Reserva Becas. Es una aportación de la Feria de Torreón y Terceros para administrar el Programa de Becas y destinado al beneficio de los Estudiantes becados por El Club Rotario de Torreón. Este es un Programa Insignia del club Rotario de Torreón por lo que cada año se reservara una cantidad para otorgar becas a 120 Estudiantes de acuerdo a la siguiente distribución Ingeniería/Licenciatura 80%, Preparatoria Técnica o similar 15% , secundaria 5% , en el caso de los Técnicos Preparatoria así como Secundaria adicional al requisito de escasos recurso se dará preferencia a capacidades diferentes. Se analizará por el comité un apoyo de beca para clases de inglés para los casos de Preparatoria y secundaria en lugar del apoyo en efectivo. Fondo para el plan de becas. Reserva económica prevista en el presupuesto anual de la Directiva del club Rotario para coadyuvar en la preparación profesional y técnica de estudiantes sobresalientes.

Beca. Cantidad asignada que recibe el Estudiante por parte de la Club Rotario de Torreón. Es una subvención que se entrega al estudiante para que se apoye en la realización de sus estudios y pueda alcanzar sus objetivos académicos.

Directiva del Club Rotario de Torreón es el máximo órgano ejecutivo y representativo de la Asociación y está conformado por su presidente del Club, Proyectos de Servicio, responsable de Becas.

POLÍTICAS:

1. El otorgamiento de becas por Rotarios tiene como objetivo fundamental estimular e impulsar de forma significativa a los Estudiantes sobresalientes, así como ofrecer alternativas para lograr que el estudiante en situación económica limitada pueda continuar su educación.

2. La aplicación del Fondo de Becas será exclusivamente para becar a Estudiantes de cualesquiera de las Ingenierías/Licenciaturas, Técnicos. El estudiante deberá ser mexicano, residir en el territorio nacional y estar en pleno uso de sus derechos civiles.

3. El monto bimestral de cada beca será definido por la Directiva del Club Rotario de Torreón dependiendo de los recursos que se hayan destinado para este programa.

4. El Comité de Becas deberá rendir un informe anual por escrito a la Asamblea del Club Rotario sobre el buen uso de los recursos otorgados.

5. El otorgamiento y la distribución de las becas en cada año será responsabilidad exclusiva de la Directiva del Club 6. Los becados tendrán la obligación de asistir a la entrega de becas en la fecha y hora que designe el club Rotario de Torreón, mantener un promedio mínimo de 8.5, tener una actividad de Servicio a la comunidad. En el caso de Licenciatura indicar fecha de término de acuerdo con el plan de estudios.

7. Las becas canceladas a los estudiantes por motivo de incumplimiento del punto 3, serán reintegradas al fondo de becas.

8. En caso de que no se cumpla con la cantidad de becados el presupuesto de becas remanente será puesto para otra actividad/proyecto de servicio del club Rotario.

• Check list para entrega de becas deberá contener: o Objetivo del programa de Becas entre otros, antigüedad del programa, origen de los recursos, apoyo a estudiantes destacados de escasos recursos con voluntad de servicio y liderazgo.

o El Rotario indicara al becado que el apoyo de los Rotarios a la actividad es de voluntariado, y que los recursos tanto para este programa como para todos los programas de Servicio del Club, provienen de la Feria de Torreón.

o El Rotario deberá revisar previamente las calificaciones y vera que no se tenga reprobada ninguna materia así como indicar si hay materias reprobadas

CÁPSULA ROTARIA.-

Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de exgobernador rotario, Ángel Morales, con el tema: el modelo del cambio de rotary El insulto no es precisamente un buen medio para ganar amigos. La mejor manera de granjearse la estima de los demás consiste en respetar las normas básicas de la decencia. Si esto no logra buenos resultados, no habrá nada que los consiga.

My Road to Rotary

EL MODELO DEL CAMBIO DE ROTARY SE BASA EN CUATRO COMPONENTES CLAVE:

Cada uno de estos elementos está interconectado y permite visualizar cómo los recursos se transforman en resultados concretos. Además, está alineado con la Visión de Rotary: "Juntos construimos un mundo donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable, en sí mismas, en sus comunidades y en el mundo entero".

1. Entradas: recursos y capacidades Las entradas son los recursos que un club rotario aporta para llevar a cabo sus proyectos. Esto incluye:

• El tiempo y el talento de los socios

• Financiamiento (propio o a través de subvenciones) • Alianzas estratégicas: con otros clubes y distritos, otras instituciones, etc.

• Experiencia técnica o profesional de los socios

• Infraestructura del club Identificar claramente los recursos disponibles es esencial para planear un proyecto realista, medible y sostenible. Rotary alienta a los clubes a utilizar herramientas como las evaluaciones de las necesidades comunitarias para que esos recursos estén alineados con lo que realmente se necesita.

2. Actividades: acciones concretas Las actividades son las acciones específicas que realiza un club o distrito para abordar una necesidad. Pueden incluir:

• Campañas de concienciación

• Programas educativos

• Construcción o rehabilitación de infraestructura

• Brigadas médicas, entrega de alimentos o jornadas Ambientales

• Capacitación para el desarrollo económico Cada actividad debe estar bien planificada, tener objetivos claros, responsables asignados y un calendario de implementación.

3. Salidas: resultados inmediatos. Las salidas son los resultados directos e inmediatos que se obtienen de las actividades. Por ejemplo:

• Número de personas capacitadas

• Cantidad de libros distribuidos

• Árboles plantados

• Consultas médicas realizadas, etc.

Aunque estos datos no reflejan el impacto a largo plazo, son indicadores importantes para medir la ejecución del proyecto. Documentar las salidas permite hacer ajustes en tiempo real y rendir cuentas a los socios y a la comunidad.

4. Impacto: cambio duradero: Finalmente, el impacto representa el cambio sustancial y sostenible que el proyecto genera en las personas y en la comunidad. Es la transformación que se mantiene incluso después de que el proyecto haya concluido. Ejemplos de impacto pueden ser:

• Mejora en la salud infantil

• Aumento en el nivel educativo

• Reducción de la pobreza

• Mayor empoderamiento de mujeres

• Conciencia ambiental en nuevas generaciones.

Medir el impacto puede requerir seguimiento a mediano y largo plazo, pero es lo que distingue a un buen proyecto rotario de una simple acción benéfica temporal.

Rotary promueve este modelo a través del Centro de Formación y las Subvenciones Globales. Cuando los clubes aplican este modelo, logran proyectos más efectivos, relevantes y alineados con las causas prioritarias de Rotary.

En un mundo que necesita soluciones sostenibles, este modelo ayuda a los rotarios a transformar buenas intenciones en resultados duraderos.

No olviden: "Servir con Alegría".