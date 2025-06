Minuto Rotario

"Porque tuve hambre y me diste de comer,

tuve sed y me diste de beber, fui forastero

y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste,

Enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí."

AÑO ROTARIO.- En nuestras últimas colaboraciones hemos estado hablando de la conclusión e inicio de nuestro año rotario. En el rotarismo mundial todas las responsabilidades de dirección, desde el Presidente mundial, hasta el presidente de un club, pasando por gobernadores distritales, etc., duran en su encargo un año, que precisamente concluye en el mes de junio de cada año. Así, en nuestro Club Rotario de Torreón, termina la Presidencia Francisco López, e inicia Ricardo Ortiz Hernández, nuestra felicitación al primero por su trabajo destacado y nuestro mejor deseo de que la nueva mesa directiva tenga éxito en todas sus gestiones en favor de la sociedad lagunera. El evento será el próximo viernes 4 de julio, a las 20:00 horas, en el Expocenter Laguna de la Feria.

BECAS ROTARIAS.- Como ya es del conocimiento de la sociedad lagunera, el Club Rotario de Torreón, cuenta con uno de sus proyectos insignia, que es la asignación y entrega de becas a jóvenes estudiantes, que muestran responsabilidad y deseos de superación académica. Este año, correspondió a 120 jóvenes. Así, el pasado sábado 28, en las instalaciones de la Feria, hizo la última entrega de becas de este ejercicio electivo, a los estudiantes que han cumplido con sus responsabilidades. Felicidades a Manuel Atilano, responsable del programa, por su entrega, seriedad y amor con el que ha desempeñado esta responsabilidad.

CONVENCIÓN MUNDIAL.- Nuestro Gobernador Distrital Sergio Tejeda, cerrando el año de su responsabilidad a todo lo que da. Su presencia en la Convención Mundial ha sido más que destacada, fue seleccionado para participar en el Desfile de Banderas de la Convención Mundial, portando las banderas de México, Botsawana, Malasia y Vietnam. Poniendo en alto mundialmente, hasta el último día de su encargo al Distrito 4110. Motivante experiencia que alrededor de 30 socios rotarios del Distrito 4110 vivieron al asistir a la convención mundial de Calgary, excelente ciudad, además de anfitriones extraordinarios. Nuestro gobernador regresó con la certeza de que saldrán proyectos muy buenos para los clubes del Distrito, por los múltiples contactos e intercambios que lograron con asistentes de muchos clubes del mundo.

DESAYUNO LATINOAMERICANO.- Dentro de la Convención Mundial, de Calgary, Alberta, Canada, se llevó a cabo el desayuno latinoamericano, en el que nuestro Presidente Internacional el Italiano Francesco Arezzo, quien describió de manera muy sencilla la forma en que llegó a ser Presidente Mundial de Rotary, dijo que: "Hace unos días estaba en la noche jugando en casa con uno de sus nietos, y recibí una llamada donde me comunicaban que había sido escogido para fungir como Presidente Mundial de Rotary, y al día siguiente muy temprano, ya estaba volando rumbo a Calgary. En un instante, mi vida cambió por completo, no solo para mí, sino también para mi familia, fue un gran cambio. Regularmente todos los presidentes tienen dos años para planear y estar listos. Pero en mi caso solo he tenido dos semanas, pero he encontrado un gran equipo de colaboradores con el cual estoy seguro haremos un gran año. Unidos para hacer el Bien, sigue siendo el lema, pero unidos no solamente entre nosotros, todos los clubes, sino también con otras organizaciones, de todo el mundo. Unidad es una palabra que utilizaré mucho este año."

END POLIO NOW. FIN A LA POLIO AHORA.- Tal y como expusimos en nuestra colaboración anterior, continuamos nuestro recorrido por la historia de nuestro programa insignia de Rotary, ya que como dijimos, pueblo que no revisa su historia, está condenado a repetirla. Y la historia de la Polio, no queremos volver a repetirla por ningún motivo o circunstancia, por eso, Rotary sabe que tiene que estar actualizando a las nuevas generaciones sobre la historia de esta enfermedad que es altamente infecciosa que generalmente afecta a niños menores de cinco años. Que se transmite de persona a persona, por lo general mediante el agua contaminada. Que ataca el sistema nervioso y, en algunos casos, produce parálisis. Y que si bien la enfermedad no tiene cura, disponemos de una vacuna segura y efectiva que Rotary y sus aliados han empleado para vacunar a 2.500 millones de niños en todo el mundo. Seguimos con la historia, así como con la explicación del riesgo que existe por el resurgimiento de la Polio; cuáles son los pasos que debemos dar para considerar que la polio ha sido totalmente erradicada del mundo, es decir, cuáles son los pasos para llegar a la victoria final y algunos ejemplos de en qué se utilizan los recursos aportados a esta causa.

Seguimos con algunos de los grandes hitos de la lucha contra la polio:

Historia

2000: Un récord de 550 millones de niños, casi una décima parte de la población mundial, recibe la vacuna oral contra la polio. La región del Pacífico Occidental de la Organización Mundial de la Salud, la cual abarca desde Australia a China, es declarada libre de polio.

2003: La Fundación Rotaria recauda US$ 119 millones en una campaña de doce meses de duración. La contribución total de Rotary a la lucha contra la polio supera los US$ 500 millones. Quedan seis países polioendémicos: Afganistán, Egipto, India, Níger, Nigeria y Pakistán.

2004: Se celebran Jornadas Nacionales de Vacunación sincronizadas en 23 países africanos con la intención de vacunar a 80 millones de niños. Esta es la mayor iniciativa jamás emprendida contra la polio en el continente.

2006: El número de países polioendémicos se reduce a cuatro: Afganistán, India, Nigeria y Pakistán.

2009: La contribución de Rotary a la campaña para la erradicación de la polio se acerca a US$ 800 millones. En enero, la Fundación Bill y Melinda Gates se compromete a donar US$ 355 millones y reta a Rotary a recaudar US$ 200 millones más. Este anuncio resultará en un total de US$ 555 millones para la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio.

2011: Celebridades y figuras públicas se unen a la campaña de sensibilización social "Solo esto". Entre los embajadores de esta iniciativa se incluyen el Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, el violinista Itzhak Perlman, Bill Gates, cofundador de la Fundación Bill y Melinda Gates, los cantantes Angelique Kidjo y Ziggy Marley y la ecologista Dra. Jane Goodall. Los fondos aportados por Rotary a la lucha contra la polio superan los US$ 1.000 millones.

2012: India supera un año sin un solo caso de polio y abandona la lista de países polioendémicos en la que ahora solo quedan tres países. Rotary supera su Desafío por US$ 200 millones en cinco meses antes de lo planeado.

2014: Transcurren tres años sin que la India registre caso alguno de virus causado por el poliovirus salvaje. La región del Asia Sudoriental de la Organización Mundial de la Salud es certificada como libre de polio. Desde 1988, los casos de esta enfermedad registran un descenso de más de 99%.

2019: Nigeria cuenta 3 años sin ningún nuevo caso de polio.

2020: La organización mundial de la salud certifica que la región de África está libre de Polio.

EL RIESGO: EL RESURGIMIENTO DE LA POLIO.-De no alcanzarse la erradicación, la polio podría resurgir en el mundo y causar hasta 200.000 nuevos casos en la próxima década.

PASOS PARA ERRADICAR LA POLIO:

Reducir a cero los casos.

Vacunar a todos los niños.

Vacunación y Prevención de todos los brotes.

Esperar tres años a que no haya ningún brote o caso de Polio.

Que la organización mundial de la salud, certifique: QUE EL MUNDO ESTÁ LIBRE DE BROTES

La solución: La victoria final Junto con nuestros aliados, gobiernos, líderes comunitarios, trabajadores sanitarios y voluntarios, debemos continuar vacunando a todos los niños del mundo hasta que logremos erradicar la polio.

A qué se destinan tus contribuciones:En enero de 2023, Rotary otorgó USD 50 millones en subvenciones a nuestros socios de la OMS y UNICEF para actividades de erradicación de la polio. Estos fondos servirán para proporcionar experiencia técnica, actividades de movilización social y más. Este es solo un ejemplo de cómo se utiliza el dinero:

CÁPSULA ROTARIA.-Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de exgobernador rotario, Ángel Morales, con el tema:

LA IMPORTANCIA DE LOS MENTORES EN ROTARY.-Rotary debe siempre hacer un gran esfuerzo, incluso para mantener su nivel; pero debemos hacer mucho más, debemos liderar. Mensaje ante la convención de RI de 1917, Atlanta, Georgia, EUA.

LA MENTORÍA: El mejor comienzo para la retención de socios. Si bien atraer a nuevos socios es uno de los principales objetivos de Rotary, retenerlos es igualmente importante. La mentoría es una excelente manera de ayudar a un nuevo socio a comprender el funcionamiento del club, el distrito y la organización de Rotary International en general, así como la estructura del club, los protocolos, las actividades, etc. Seamos realistas, ¡Rotary es bastante complejo!

En los últimos años hemos estado abocados para intentar solucionar el tema de la membresía en Rotary. Dos son los factores importantes en este tema, la incorporación y la retención de los socios. Y siempre escuchamos: "que debemos mostrar nuestras obras", "que debemos tener presente la imagen de Rotary", "que debemos difundir la campaña de erradicación de la polio", "que debemos asignarles una tarea en el club", que debemos hacerlos participes de los proyectos del club", "que debemos motivarlos para que aporten a la Fundación Rotaria" y muchas más… sugerencias útiles.

LO QUE NO SE ESCUCHA HABLAR ES DEL IMPORTANTE PAPEL DEL MENTOR…Hoy contamos con mucha información a través de la página de Rotary en la web, Facebook, revistas rotarias, y otras fuentes y qué le decimos al nuevo socio:

• "Ingresa a la web de R.I."

• "Regístrate en My Rotary"

• "Regístrate en la red del distrito"

• "En tal link encontrarás el manual de procedimiento"

• "Lee la revista rotaria"

• "Tienes todo para saber qué es Rotary"

Pero, ¿qué sucede si ese nuevo socio (por las razones que sean) no ingresa a los lugares informáticos que le señalamos?, ¿si no le preguntamos si le resultaron interesantes los conocimientos obtenidos? Seguramente ese socio pronto se irá alejando de las reuniones del club, hasta renunciar a Rotary. Eso sucede con muchos de los nuevos socios que renuncian o se van dentro del mismo año rotario que ingresaron…o en el siguiente. Estoy convencido de que tenemos la obligación de fortalecer en cada club la figura del MENTOR (independiente de la figura del padrino).

NO DEJEMOS SOLO AL NUEVO AMIGO, PERTENECEMOS A UNA ORGANIZACIÓN DONDE PREVALECE EL CONCEPTO DE LA AMISTADPorque, ¿puede existir la amistad sin darle toda la atención y apoyo a ese nuevo amigo? Si consultamos un diccionario la palabra Mentor es: persona que aconseja o guía a otro.Y lo más importante, la labor de los mentores es la forma más eficaz de fomentar la participación de los socios nuevos en las actividades del club. Elijamos buenos rotarios para que sean los mentores de los nuevos socios… ¿Estás de acuerdo?

No olviden: "Servir con Alegría".