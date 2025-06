Minuto Rotario

En el servir está la alegría.

"Amarás a tu prójimo como a ti mismo".

La semana pasada falleció Ricardo Ruiz Ávila, Ex Presidente del Club Rotario de Torreón, quien partió a con el Padre Celestial, hacemos llegar nuestras condolencias y solidaridad, a sus Padres Josefina Ávila Mata y Javier Ruiz Rodríguez, Ex Presidente del Club y Ex Gobernador Rotario. Socios muy apreciados por toda la comunidad rotaria no solo del Club, sino de todo el Distrito Rotario 4110.

END POLIO NOW. FIN A LA POLIO AHORA.-

Tal y como es del conocimiento mundial, éste ha sido el Programa insignia de Rotary. Cuando Rotary se propuso en el año de 1985, a través de su Presidente, el mexicano Carlos Canseco, muchas personas fueron escépticas y hasta algunas aseguraron que so sería imposible.

Aquí es donde Rotary se dio cuenta, confirmó que uniendo fuerzas para eliminar la polio, incluso los objetivos más ambiciosos son posibles. El mayor desafío para erradicar la poliomelitis lo es sin duda la financiación. La compra de vacunas, el costo operativo, la infraestructura, la capacitación de los trabajadores de salud y la transportación a comunidades remotas, requiere millones de dólares.

Con la generosidad de los rotarios y amigos de rotary, hemos contribuido con más de 2.9 mil millones de dólares e innumerables horas de voluntariado en la lucha para acabar con la polio.

Con ello logramos inmunizar a más de 400 millones de niños cada año. Desde recorrer los rieles en Sidney, Australia, cruzar senderos montañosos en el camino hacia la ciudadela inca de Machu Picchu en Perú, o montar en bicicleta desde ciudad Juárez, Chihuahua, México, hasta las oficinas de Rotary en Evanston, Illinois; desayunos, cenas, galas, rifas, etc.

Los miembros de rotary, han estado permanentemente formas creativas de recaudar fondos y concienciar sobre la erradicación de la polio, a medida que se acerca el día mundial de la poliomelitis el próximo día 24 de octubre.

Los niños del mundo nos necesitan. No podemos detenernos ahora. Sigamos adelante para erradicar la polio para siempre.

OLVIDAR LA HISTORIA: RIESGO DE REPETIRLA.-

En cualquier civilización, cuando se olvida la historia, se corre el riesgo de volver a repetirla, por eso, Rotary sabe que tiene que estar actualizando a las nuevas generaciones sobre la historia de la Poliomelitis.

LA ENFERMEDAD.-

La poliomielitis es una enfermedad altamente infecciosa que generalmente afecta a niños menores de cinco años.

Más conocido como poliovirus, el virus de la polio se transmite de persona a persona, por lo general mediante el agua contaminada. La enfermedad ataca el sistema nervioso y, en algunos casos, produce parálisis.

Si bien la enfermedad no tiene cura, disponemos de una vacuna segura y efectiva que Rotary y sus aliados han empleado para vacunar a 2.500 millones de niños en todo el mundo.

Historia

Echa un vistazo a algunos de los grandes hitos de la lucha contra la polio.

1955: La vacuna diseñada por el Dr. Jonas Salk es declarada "segura y efectiva".

1960: El gobierno estadounidense autoriza el empleo de la vacuna diseñada por el Dr. Albert Sabin.

1979: Los clubes rotarios emprenden un proyecto para adquirir y administrar vacunas contra la polio a más de seis millones de niños filipinos.1985: Rotary International lanza PolioPlus, la primera y mayor iniciativa internacional del sector privado en el campo de la salud pública. PolioPlus se marca como objetivo recaudar US$ 120 millones.

1988: Rotary International y la Organización Mundial de la Salud lanzan la Iniciativa Mundial para la Erradicación de la Polio. Se estima que en este momento se registran cada año 350.000 casos de polio en 125 países.

1994: La Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Poliomielitis anuncia que la polio ha sido erradicada de las Américas.1995: En una sola semana, trabajadores sanitarios y voluntarios vacunan a 165 millones de niños en China y la India. Rotary lanza el programa Colaboradores de PolioPlus, haciendo posible que los rotarios de países libres de polio proporcionaran poyo a los de países afectados por la enfermedad.

En nuestro próximo número seguiremos el recorrido de nuestra historia en la lucha contra la polio, a partir del año 2000 y siguientes; Hablaremos también del riesgo que existe por el resurgimiento de la Polio; cuáles son los pasos que debemos dar para considerar que la polio ha sido totalmente erradicada del mundo, es decir, cuáles son los pasos para llegar a la victoria final y algunos ejemplos de en qué se utilizan los recursos aportados a esta causa.

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA JUVENTUD.-

Con la participación de 17 jóvenes rotarios y rotaract del Distrito 4110, se llevó cabo en Ensenada, Baja California, El Foro de Jóvenes Profesionales de Rotary, Zonas 25 y 29 A, donde en espacios de inspiración colaboración y de acción, se realizaron conferencias y actividades, que motivaron a todos nuestros jóvenes de menos de 40 años. Sin duda un magnífico evento para desarrollo de habilidades de liderazgo.

INAUGURAN CARR EN CIUDAD CAMARGO, CHIHUAHUA.-

El pasado día 17 de Junio, nuestro gobernador Distrital, Sergio Tejeda, en compañía del Diputado Local Arturo Zubía, Inauguraron el Centro de Atención Regional Rotario, en la Colonia Lucha Villa, de ciudad Camargo, Chihuahua, un proyecto que nació hace más de una década y que hoy es símbolo de lo que se puede lograr con voluntad y solidaridad, donde se apoya a toda la población de ese sector chihuahuense.

HACIENDO HISTORIA.-

Nuestros socios de los Clubes de Saltillo, Ramos Arizpe, y toda la Región Centro del Estado de Coahuila, siguen haciendo historia con el primer RYLA Sin Límites. Un día de inclusión, liderazgo y esperanza. Gratificante ver un evento que este pasado día 18 de junio, reunió en la ciudad de Saltillo, Coahuila a más de 450 personas, con discapacidad, de todas las edades y condiciones, demostrando que cuando hay voluntad, el amor y el servicio no tienen límites.

El evento fue posible gracias a la valiosa colaboración de instituciones comprometidas con la inclusión, como el DIF Coahuila, DIF Saltillo, DIF Ramos Arizpe, Teletón; la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Coahuila, y la Comisión de Derechos Humanos de ese Estado.

En el evento se vivieron experiencias que marcaron vidas, como: Conferencias motivacionales y de liderazgo; actividades de arte, pintura y escultura en movimiento; sesiones de equinoterapia con caballos y ponis; juegos de campo y dinámicas de trabajo en equipo; actividades acuáticas en alberca; brincolines; Rappel adaptado. En suma, fue un día lleno de aprendizaje, inclusión y alegría.

TERMINA AÑO ROTARIO.-

Tal y como nos comenta más adelante nuestro socio rotario en su cápsula, culmina un año rotario más, en ella nos da una explicación detallada de ello, por lo que no abordamos en este momento ese tema, solamente diremos que el que lució espléndidas fotografías abrazado de nuestro Próximo Presidente Mundial de Rotary, de Ragusa, Italia, Francesco Arezzo, fue nada menos que nuestro Gobernador Distrital Sergio Tejeda. Felicidades a nuestro Gobernador.

CÁPSULA ROTARIA.-

Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de exgobernador rotario, Ángel Morales, con el tema:

LLEGAMOS AL FINAL DEL AÑO ROTARIO 24-25.-

El verdadero espíritu de servicio es capaz de lograr la redención del mundo. The Rotarian, marzo de 1918.

Apreciados amigos rotarios:

Hemos llegado a la fecha del calendario donde miramos hacia atrás con gratitud y buenos recuerdos y hacia adelante con nuestros corazones llenos de esperanza.

El año rotario 24-25 llega a su fin, y con él cerramos un capítulo lleno de aprendizaje, misiones cumplidas y logros que creíamos insuperables.Bajo el lema "La Magia de Rotary", aprendimos que cuando unimos nuestros talentos y corazones, podemos transformar el mundo. Cada proyecto realizado, cada servicio ofrecido, cada reunión realizada, fue un paso firme hacia la construcción de un mundo mejor.

Es momento de felicitar a nuestro Gobernador Sergio Tejeda Navarrete por su excelente labor al frente de nuestro querido Distrito 4110, ya que su entrega y compromiso, hicieron posible muchas acciones en beneficio de las comunidades en los cinco estados.

Su pasión por el servicio, su sentido de compañerismo y su capacidad de liderazgo impulsaron positivamente todas las actividades rotarias que él nos indicó.

Al cerrar este ciclo, llevamos cada rotario de este Distrito, los recuerdos, las enseñanzas y el orgullo de haber contribuido, desde nuestro espacio, a la gran misión de Rotary International.

Pero también entendemos que el servicio no tiene fin, y que cada año trae consigo una nueva oportunidad de crecer, innovar y seguir marcando el rumbo.

Por eso, con entusiasmo y renovada energía,

damos la bienvenida a nuestro Gobernador Martín Armando Aranda Grijalva en su año rotario 2025-2026.

Un nuevo lema nos guía, nuevos objetivos nos motivan y nuevos líderes toman la batuta con visión y responsabilidad. Este nuevo año es una invitación a soñar en grande, a fortalecer aún más nuestros lazos de amistad y compañerismo, a impulsar proyectos sostenibles y a seguir promoviendo la paz, la salud, la educación y el desarrollo de nuestras comunidades.

Es momento de sumar ideas, talentos y corazones, porque estamos convencidos de que cada acción, por pequeña que sea, genera un impacto duradero.

El espíritu no se mide por años, sino por la pasión con la que servimos. Que este nuevo ciclo nos encuentre a todos los rotarios del Distrito 4110 unidos, activos y comprometidos con la excelencia y la solidaridad.

Gracias Sergio Tejeda por lo vivido y esperando lo mejor por venir Martín Aranda.

¡FELIZ Y PRÓSPERO AÑO ROTARIO 2025-2026!

No olviden: "Servir con Alegría".