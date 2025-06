Minuto Rotario

En casos de crisis, hay que tener cuidado,

porque la crisis nos excusa para egoísmos.

Por el contrario, solo el amor perfecto

expulsa el temor. "Comparte con aquellos

que lo necesitan en vez de acumular

provisiones en forma egoísta".

18ª CARRERA NACIONAL POR LA SALUD.-

El Centro de Integración Juvenil "CIJ" cuyo patronato dirige nuestro socio rotario incansable Margarito Nava, anunció la realización de su 18ª Carrera Nacional por la salud, en conmemoración del día internacional contra el uso de drogas. La fecha será el próximo día 29 de junio. La cita es a las 6.30 a.m. para calentamiento y para efectuar ubicado en la salida a las 7.00 a.m. El lugar será en las instalaciones del CIJ Torreón, ubicado en Prolongación avenida Juárez, esquina con calle Rodas, Col. Valles del Nazas. La distancia a recorrer será de 5 Kilómetros, en las categorías Infantil de 8 a 14 años, juvenil de 15 a 19, y libre de 20 años o más. La participación será libre par familias, mascotas, bicis, carreolas, patinetas, etc. El Donativo será de $200.00 Adultos, $100-00 Infantes y adolescentes, y Beca $100.00 a usuarios y familiares.

LOS ROTARIOS DE CIUDAD MADERA AGRADECEN APOYO.-

Impresionante la solidaridad de todos los rotarios del Distrito 4110. Gracias a todo los Clubes de los cinco Estados que han sido solidarios con nuestros hermanos rotarios de ciudad Madera, Chihuahua, que nos necesitan para afrontar los incendios que se ocasionan en estas épocas. Ha sido realmente motivante el apoyo recibido, El Club Rotario Ciudad Juárez Siglo XXI, agradeció el apoyo y la solidaridad de todos los clubes que se unieron a esta noble causa de recolección y donación de víveres y alimentos, los cuales fueron fundamentales para los brigadistas que combatieron los incendios en el Ejido El Largo Maderal.

FERIA DE LA SALUD.-

Con el propósito de mejorar la calidad de vida de los infantes, El Club Rotarac Juárez Integra, de Ciudad Juárez, Chihuahua, que preside nuestro socio rotario Rusell García, atendió a 200 niños, en la Feria de la Salud Infantil, llevada a cabo en la Escuela Secundaria Federal 11, ubicada en la Colonia Tierra Nueva. Se prestaron varios servicios gratuitos, incluso con especialistas médicos con internistas, pediatras, alergólogos, médicos generales, servicio de farmacia, y aplicación de vacunas contra la influenza y el sarampión. También hubo atenciones para la salud visual, exámenes de la vista y lentes gratuitos.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE.-

Rotary no dejó pasar la fecha del 5 de junio que es el Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorándolo, ya que en Rotary se sabe que servir es también cuidar. Rotary se une a miles de personas en el mundo por nuestro planeta. Desde las comunidades, se actúa con conciencia, se siembra vida, se promueve el reciclaje, se protege el agua, entre otras acciones. Porque Rotary es MEDIO AMBIENTE, no solo es una campaña, es un compromiso con el presente y las futuras generaciones.

CAPACITACIÓN.-

Un éxito está resultando la Capacitación sobre el liderazgo rotario que lleva a cabo El Instituto de Liderazgo Rotario del Distrito 4110. Se desarrollan los cursos 1 y 3 en su modalidad presencial en la Unidad de Seminarios de la U. A. de C., Campus Monclova, Coahuila. Asisten rotarios de Saltillo, ramo Arizpe, Nueva Rosita, Piedras Negras, y por supuesto Monclova.

CÓMO INVOLUCRARTE EN ROTARY SIN SER ROTARIO.-

Mediante nuestros programas formamos a los líderes de mañana, otorgamos fondos para hacer del mundo un lugar mejor y promovemos la causa de la paz. Todos pueden participar en los programas no solo los socios de los clubes. Hay varias maneras de hacerlo. He aquí una de ellas: Existen Los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad (GRFC) que están constituidos por personas no rotarias que comparten nuestro compromiso de cambiar el mundo a través de proyectos de servicio.

Los integrantes de los GRFC planifican y llevan a cabo proyectos en sus comunidades en colaboración con los clubes rotarios locales. Patrocinados por un club rotario, los GRFC aprovechan la red, la marca y la orientación de Rotary colaborando con los clubes para planificar e implementar proyectos de servicio. Los GRFR incrementan el impacto y amplían el alcance de Rotary aportando los conocimientos y talentos de la población local para fortalecer su comunidad mediante proyectos sostenibles.

Funcionan más de 12 000 de estos grupos en 105 países y 257 distritos. Los GRFC están presentes en todas las regiones del mundo de Rotary, tanto en zonas urbanas como en rurales, y en países desarrollados y en desarrollo. Obtén más información sobre las tendencias de los GRFC en todo el mundo, consultando el informe anual sobre los Grupos de Rotary para Fomento de la Comunidad.

EJEMPLOS DE GRFC EN EL MUNDO:

EN ESTADOS UNIDOS, EL GRFC de Parker, Colorado, brinda a sus integrantes, adolescentes y adultos con necesidades especiales, una gran experiencia de enriquecimiento personal.

EN JAPÓN, EL GRFC de Handa Education Circle dicta clases de preparación en casos de desastres en las escuelas de la localidad. Los chicos reciben cursos de primeros auxilios, cómo construir retretes portátiles y preparación de alimentos.

EN KENIA, EL GRFC de Cura Village en Nairobi abrió un orfanato para huérfanos del SIDA, muchos de los cuales son portadores del VIH.Infórmate cómo puedes marcar la diferencia en tu comunidad con Rotary.

CÁPSULA ROTARIA.-

Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Ex Gobernador rotario, Ángel Morales, con el tema:

¡URGE PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE!

Los rotarios estamos mucho más dispuestos a la acción que a las palabras. The National Rotarian, noviembre de 1911.Rotary International ha intensificado su compromiso con la protección del Medio Ambiente, reconociendo que la sostenibilidad ecológica es esencial para el bienestar mundial. Desde 2020, el Medio Ambiente se ha convertido en una de las siete áreas prioritarias de enfoque de Rotary, lo que ha permitido a los clubes de todos los países implementar proyectos concretos y sostenibles para preservar los recursos naturales y mitigar el cambio climático.

PRINCIPALES INICIATIVAS AMBIENTALES DE ROTARY.-

1. ÁREA DE ENFOQUE AMBIENTAL: La Fundación Rotaria ha destinado más de 18 millones de dólares en subvenciones globales para proyectos relacionados con el medio ambiente en los últimos cinco años.

Estos proyectos abarcan desde la conservación de ecosistemas hasta la promoción de prácticas sostenibles en comunidades locales.2. GRUPO DE ACCIÓN AMBIENTAL: El Grupo de Acción Ambiental (ESRAG) apoya a los clubes en la planificación y evaluación de proyectos que promuevan la sostenibilidad ecológica, la concienciación sobre el cambio climático y acciones para reducir las emisiones de gases efecto invernadero. ESRAG también ofrece seminarios y recursos para integrar la sostenibilidad en todas las áreas de servicio de Rotary.

3. ALIANZAS ESTRATÉGICAS: Rotary ha establecido una asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) para lanzar la iniciativa "Community Action for Fresh Water" (CAFW), que busca proteger y restaurar ecosistemas de agua dulce a nivel mundial. Esta colaboración apoya la participación comunitaria para la conservación de los recursos hídricos.

4. PROYECTOS LOCALES CON IMPACTO MUNDIAL: Los rotarios hemos implementado una gran variedad de proyectos ambientales, como plantación de árboles, limpieza de ríos y programas de reciclaje. Por ejemplo: en Laredo, Texas, el club local plantó más de 100 árboles en el Parque España como parte de una iniciativa binacional para limpiar el Río Grande, recolectando también más de 400 toneladas de basura desde 2021.

5. EDUCACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN: Rotary promueve la educación ambiental a través de programas escolares y actividades comunitarias. En Israel, los clubes de Haifa y Coral Springs-Parkland en Florida implementaron un programa educativo sobre conservación del agua que unió a estudiantes de diferentes culturas y creencias, fomentando la cooperación y el entendimiento mutuo.

Rotary invita a todos sus miembros y al público en general a involucrarse en la protección del Medio Ambiente mediante acciones como:

• Participar en proyectos de reforestación y limpieza de cuerpos de agua.

• Unirse a grupos de acción rotaria enfocados en sostenibilidad

• Promover la educación ambiental en escuelas y comunidades

• Apoyar iniciativas locales que fomenten prácticas ecológicas.

Para más información sobre las iniciativas ambientales de Rotary y cómo involucrarse, visita su página oficial: rotary.orgNo olviden: "Servir con Alegría".