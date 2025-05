Minuto Rotario

Sabia virtud de conocer el tiempo.

Saber esperar el tiempo justo.

"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se

Quiere debajo del cielo tiene su hora."

CONVENCIÓN DISTRITAL. RECONOCIMIENTOS AL CLUB ROTARIO DE TORREÓN

Tal como era esperado por todos, se llevó a cabo nuestro máximo evento rotario distrital anual, en la ciudad de Chihuahua, del jueves 22 al sábado 24 de mayo pasados. Nuestros compañeros rotarios del Estado de Chihuahua echaron la casa por la ventana y no escatimaron esfuerzo alguno para que hasta el último asistente se sintiera en su casa y feliz. Nuestro agradecimiento y sincera felicitación, no solo a nuestros amigos rotarios de Chihuahua, sino a todo el pueblo Chihuahuense, que nos demostró lo que es verdaderamente nuestro amado México. Un país hermoso geográficamente y hermoso en su población, donde, si no lo proponemos podemos vivir en unidad, seguridad y felices. Nuestro agradecimiento y felicitación de manera muy especial al Comité Organizador, presidido por nuestro Gobernador Sergio Tejeda -Maus- quienes dejaron la vara muy alta, al haber hecho un gran evento lleno de calidad y calor humano.

CLUB ROTARIO DE TORREÓN RECIBE PREMIOS A LA EXCELENCIA EN CONVENCIÓN DISTRITAL

Felices regresaron todos los miembros de la comisión de rotarios del Club Rotario de Torreón, integrada por Nacho y Lucerito Méndez Lastra; Fernando, Mónica y Danny Amador; Ricardo y Tere Ortiz; Manuel Atilano; Donato y Paty Gutiérrez, y Guillermo y Alma Milán. Primer Galardón al Club de Excelencia 2025, Felicidades al Presidente Francisco López por dar siempre su mayor esfuerzo y dirigir tan atinadamente el Club. Segundo Galardón al Proyecto de Excelencia otorgado al Club de Damas Rotarianas del Club Rotario de Torreón, que preside Yolanda Meza de López; Mónica Alvarado de Amador, Secretaria; y Teresa Terán de Ortiz, Tesorera. Una felicitación muy especial a la Reyna del Club, Danny Amador, quien hizo un papel muy destacado en la elección de Reyna del Distrito.

ELECCIÓN DE GOBERNADOR DISTRITAL 2027-2028

Uno de los momentos tal vez más esperados fue la elección del gobernador Distrital para el período 2027-2028. Lo primero que hay que destacar es la gran conducción que llevaron a cabo todos los miembros del Comité de Evaluación para dicha elección. Lo segundo a destacar es la gran madurez que imperó en todos los participantes, principalmente en los Candidatos. Es muy gratificante ver como el rotarismo puede llevar a cabo un proceso electoral para la máxima distinción y representatividad en un Distrito Rotario que comprende 5 Estados, con tal madurez, respeto y seriedad. Lo tercero es que resultó triunfador un Coahuilense del Club Monclova Andrés Osuna, quien tiene una membresía rotaria de 25 años y había sido candidato en anteriores elecciones y supo esperar con paciencia, respeto y dignidad la gran oportunidad que se le dio en esta ocasión, creemos firmemente que para bien del rotarismo, pues Andrés es hijo de un gran rotario de mismo nombre y muy apreciados en el rotarismo. En hora buena a Andrés y le deseamos todo el éxito en su período lectivo. El cuarto punto significativo, es que el candidato propuesto por el Club Rotario de Torreón José Ignacio Méndez Lastra quedó en segundo lugar, por lo que si sumamos a esto, su gran trayectoria y experiencia profesional y rotaria, su membresía que este año llegará a los 26 años, y el gran aprecio con el que cuenta en todos los clubes del distrito, creemos que si se presenta a la próxima elección, tendrá todas las posibilidades de refrendar el galardón para Coahuila, y que Nachito, como rotariamente se le dice, cierre una trayectoria rotaria de toda una vida, con la máxima representatividad distrital. Felicidades a Nacho por su gran y digna participación en la elección.

CONFERENCIAS DESTACADAS

Se llevaron a cabo con gran éxito las conferencias de "Chumel Torres", sobre el tema "La Honestidad Paga"; Jorge Zarza, sobre el tema "La Familia en el siglo XXI, Retos y Desafíos", Enrique Garay, sobre el tema: "La urgencia de hacer equipo", y Paulina Amozurrutia, con el tema "Equilibrio en la vida profesional y personal".

ROMPEHIELO

Cumpliendo su propósito, el rompehielo abrió con una gran noche vaquera, donde todos los asistentes mostraron sus dotes de Cowboys, aunque las botas e indumentaria vaquera hayan hecho perder el equilibrio a uno que otro rotario asistente.

CENAS HOGAREÑAS

Gran oportunidad de conocerse y convivir con rotarios de la ciudad de Chihuahua, que amablemente abrieron las puertas de sus casas para recibir a los rotarios asistentes de los cinco Estados, Gran convivencia e intercambio de anécdotas y experiencias y el nacimiento de amistades.

CIERRE CON CENA DEL GOBERNADOR

El cierre el día sábado 24, fue extraordinario con la Cena de Gala del "Gobernador", donde con traje de noche, todas las damitas rotarias lucieron sus mejores galas, y los varones rotarios no se quedaron atrás con su atuendo formal de gala.

DÍA DE LAS MADRES EN EL ASILO DE ANCIANOS

Y mientras la convención se llevaba a cabo en todo su esplendor, los rotarios del Club Rotario de Torreón, que por algún motivo no pudieron asistir a la convención, comandados por Margarito y Gloria Nava, no descansaron y se fueron a proporcionarles alegría a los ancianitos de varios Asilos de Ancianos, llevándoles música que les permitió demostrar que todavía quedan aires de aquellos dotes de bailarines que otrora en las mejores primaveras tuvieron.

CÁPSULA ROTARIA

Ahora vamos a nuestra ya acostumbrada cápsula de nuestro amigo y socio, además de Exgobernador rotario, Ángel Morales, con el tema:

¿QUÉ GANAMOS CON SER ROTARIOS?

La amistad prospera en el ambiente de Rotary, donde toda formalidad y falsedad se deja de lado; donde los hombres, sin perjuicio de su posición social, se comunican en el mismo plano. The Rotarian Age.

Ser parte de Rotary International es mucho más que pertenecer a una organización de servicio; es abrazar un estilo de vida basado en el compañerismo, el liderazgo y el compromiso con la comunidad. Pero, ¿que gano yo con ser Rotario?

Servicio significativo

Rotary ofrece la oportunidad de participar en proyectos humanitarios que resuelven necesidades reales tanto a nivel mundial como localmente. Desde la lucha contra la polio hasta programas de alfabetización y acceso al agua potable, los rotarios trabajamos activamente para mejorar la calidad de vida de las personas. Este compromiso con el servicio nos permite marcar una diferencia tangible en sus comunidades y en el mundo.

Compañerismo y redes de contacto

Uno de los pilares de Rotary es el compañerismo. Al unirnos a un club rotario, entramos a una red de más de 1.4 millones de personas en todo el mundo, lo que nos facilita la creación de amistades duraderas y conexiones profesionales valiosas. Estas relaciones fomentan un ambiente de apoyo mutuo y colaboración.

Desarrollo personal y profesional

Ser rotario nos brinda oportunidades para el crecimiento personal y profesional. Podemos desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación y gestión de proyectos a través de la participación de actividades del club y en programas específicos como RYLA (Rotary Youth Leadership Awards). Además, Rotary promueve altos estándares éticos en todas nuestras ocupaciones.Impacto mundial Rotary es una organización internacional presente en más de 200 países y regiones. Esto nos permite a los rotarios participar en iniciativas mundiales y colaborar con personas de diversas culturas. La diversidad y alcance de Rotary amplían las perspectivas de todos sus miembros y fortalecen la capacidad para abordar desafíos globales.

Oportunidades educativas y de intercambio

Rotary ofrece programas de becas y de intercambio cultural que benefician tanto a jóvenes como a adultos. Estos programas fomentan el entendimiento intercultural y brindan experiencias enriquecedoras que contribuyen al desarrollo personal y profesional de nosotros los rotarios.

Reconocimiento y prestigio

Ser rotario es ser parte de una organización respetada y reconocida por su labor humanitaria y ética. Este prestigio se traduce en un sentido de orgullo y responsabilidad, motivándonos a mantener altos los estándares en nuestras acciones y decisiones. Ser rotario es una experiencia enriquecedora que ofrece oportunidades para el servicio, el crecimiento personal y profesional y nos ayuda a construir relaciones significativas.

SOMOS UN MOVIMIENTO INTERNACIONAL QUE TRABAJAMOS INCANSABLEMENTE POR UN MUNDO MEJOR

No olviden: "Servir con Alegría".